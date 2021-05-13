Печерский райсуд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Следователи ГБР провели обыск у Александра Тупицкого. В ДТП на Полтавщине погибла съемочная группа канала "НТН". Вся Украина оказалась в желтой зоне. Украинцы могут ехать в отпуск в ряд стран. Такими были главные новости 13 мая.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 13 мая:

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Медведчук под домашним арестом

Источник: 24 канал

Печерский районный суд Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Судебное заседание по делу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Владимира Путина длилось более 7 часов.

Прокуроры требовали взять пророссийского политика под стражу до 10 июля. Офис генпрокурора определил размер возможного залога для кума Путина – более 300 миллионов гривен. Политик хвастался, что готов найти нужную сумму.

По словам Медведчука, у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".

Адвокаты пророссийского политика требовали взять кума Путина на поруки, однако суд отклонил ходатайство.

Обратите внимание! Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы. Политику инкриминируют государственную измену. Речь идет о разграблении национальных ресурсов в украинском Крыму через предприятие, которое подчинено нардепу. Кроме того, по данным следствия, через Тараса Козака Медведчук передавал данные о ВСУ россиянам.

Суд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку, смотрите трансляцию:​

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Обыски у Тупицкого

Источник: 24 канал

Следователи Государственного бюро расследований провели обыск в доме скандального Александра Тупицкого. Такое решение аргументировали необходимостью установить обстоятельства уголовного нарушения, в котором подозревают судью.

Обыск проводили в присутствии самого Тупицкого, а также его жены и детей. Процедура затянулась минимум на 6 часов.

Позиция Тупицкого

Одиозный судья назвал обыск попыткой давления на него. По словам Тупицкого, он вроде бы ничего не прятал и понятия не имеет, что искали следователи.

Судья подчеркнул, что его хотят "выжить из Конституционного суда" и заставить уйти.

Тупицкий отметил, что во время обыска у него забрали патроны, старый телефон жены и жесткий диск.

В целом ситуацию судья описал словами "что искали – Бог его знает".

Дело Тупицкого: главное

ГБР сообщило Тупицкому о подозрении 19 января 2021 года. Судье инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

Впоследствии в ГБР открыли еще одно дело против Тупицкого из-за подозрения в совершении самоуправства.

Президент Владимир Зеленский дважды отстранял Тупицкого от должности главы КСУ. В марте 2021 украинский лидер вообще отменил указ беглого экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Судебные заседания по делу Тупицкого продолжаются, однако судья на них не приходит. Он каждый раз сообщает новую причину.



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала

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В ДТП погибла съемочная группа канала "НТН"

Источник: Национальная полиция

Смертельное ДТП произошло возле села Гаевое на Полтавщине примерно в 12: 00. Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины,

– рассказали в полиции.

По данным местных СМИ, погибли оператор Константин Худолий и журналист Владимир Непийпиво, работавшие на телеканале "НТН".

Причины трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших.



Владимир Непийпиво и Константин Худолий / Фото "Полтавщини"

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Украина – в желтой зоне

Источник: Минздрав

По состоянию на 13 мая все регионы Украины находятся в желтой зоне карантина. Накануне из оранжевой зоны вышли Николаевская и Черкасская области.

Ограничение желтой зоны

Массовые мероприятия можно проводить только при определенных условиях. В частности, если заполненность зала не превышает 50% или с учетом 4 метров квадратных на 1 человека.

На спортивные матчи можно продавать лишь 50% билетов.

Работа заведений общественного питания разрешена только до 24:00.

Учебные заведения могут посещать только группы до 20 человек.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине

С начала пандемии коронавируса в Украине обнаружили 2 135 886 зараженных коронавирусом.

К сожалению, умерли уже более 47 тысяч инфицированных.

Только за сутки 12 мая зафиксировали 6 813 инфицированных.

С начала вакцинации в Украине прививки получили 901 107 человек. Полностью завершили вакцинацию – 3 828 человек.

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Какие страны открыты для украинцев

Источник: 24 канал

Украинцы, которые за время пандемии соскучились по путешествиям, могут смело планировать поездку. Некоторые страны мира ослабили карантинные ограничения и уже ждут туристов.

Сейчас украинцы могут отдохнуть в таких государствах: