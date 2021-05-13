Главные новости 13 мая: Медведчук под домашним арестом, обыск у Тупицкого
Печерский райсуд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Следователи ГБР провели обыск у Александра Тупицкого. В ДТП на Полтавщине погибла съемочная группа канала "НТН". Вся Украина оказалась в желтой зоне. Украинцы могут ехать в отпуск в ряд стран. Такими были главные новости 13 мая.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 13 мая:
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Медведчук под домашним арестом
Источник: 24 канал
Печерский районный суд Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Судебное заседание по делу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Владимира Путина длилось более 7 часов.
Прокуроры требовали взять пророссийского политика под стражу до 10 июля. Офис генпрокурора определил размер возможного залога для кума Путина – более 300 миллионов гривен. Политик хвастался, что готов найти нужную сумму.
По словам Медведчука, у него есть "много друзей, которые могут внести деньги".
Адвокаты пророссийского политика требовали взять кума Путина на поруки, однако суд отклонил ходатайство.
Суд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку, смотрите трансляцию:
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Обыски у Тупицкого
Источник: 24 канал
Следователи Государственного бюро расследований провели обыск в доме скандального Александра Тупицкого. Такое решение аргументировали необходимостью установить обстоятельства уголовного нарушения, в котором подозревают судью.
Обыск проводили в присутствии самого Тупицкого, а также его жены и детей. Процедура затянулась минимум на 6 часов.
Позиция Тупицкого
- Одиозный судья назвал обыск попыткой давления на него. По словам Тупицкого, он вроде бы ничего не прятал и понятия не имеет, что искали следователи.
- Судья подчеркнул, что его хотят "выжить из Конституционного суда" и заставить уйти.
- Тупицкий отметил, что во время обыска у него забрали патроны, старый телефон жены и жесткий диск.
- В целом ситуацию судья описал словами "что искали – Бог его знает".
Дело Тупицкого: главное
- ГБР сообщило Тупицкому о подозрении 19 января 2021 года. Судье инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Впоследствии в ГБР открыли еще одно дело против Тупицкого из-за подозрения в совершении самоуправства.
- Президент Владимир Зеленский дважды отстранял Тупицкого от должности главы КСУ. В марте 2021 украинский лидер вообще отменил указ беглого экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- Судебные заседания по делу Тупицкого продолжаются, однако судья на них не приходит. Он каждый раз сообщает новую причину.
Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала
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В ДТП погибла съемочная группа канала "НТН"
Источник: Национальная полиция
Смертельное ДТП произошло возле села Гаевое на Полтавщине примерно в 12: 00. Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком Volvo.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины,
– рассказали в полиции.
По данным местных СМИ, погибли оператор Константин Худолий и журналист Владимир Непийпиво, работавшие на телеканале "НТН".
Причины трагедии сейчас устанавливают правоохранители.
Владимир Непийпиво и Константин Худолий / Фото "Полтавщини"
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Украина – в желтой зоне
Источник: Минздрав
По состоянию на 13 мая все регионы Украины находятся в желтой зоне карантина. Накануне из оранжевой зоны вышли Николаевская и Черкасская области.
Ограничение желтой зоны
- Массовые мероприятия можно проводить только при определенных условиях. В частности, если заполненность зала не превышает 50% или с учетом 4 метров квадратных на 1 человека.
- На спортивные матчи можно продавать лишь 50% билетов.
- Работа заведений общественного питания разрешена только до 24:00.
- Учебные заведения могут посещать только группы до 20 человек.
Какова ситуация с COVID-19 в Украине
- С начала пандемии коронавируса в Украине обнаружили 2 135 886 зараженных коронавирусом.
- К сожалению, умерли уже более 47 тысяч инфицированных.
- Только за сутки 12 мая зафиксировали 6 813 инфицированных.
- С начала вакцинации в Украине прививки получили 901 107 человек. Полностью завершили вакцинацию – 3 828 человек.
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Какие страны открыты для украинцев
Источник: 24 канал
Украинцы, которые за время пандемии соскучились по путешествиям, могут смело планировать поездку. Некоторые страны мира ослабили карантинные ограничения и уже ждут туристов.
Сейчас украинцы могут отдохнуть в таких государствах:
- Греция. Чтобы туда попасть, необходимо предоставить: сертификат о вакцинации (14 дней после второй дозы) и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или отрицательный результат быстрого теста.
- Кипр. От путешественников требуют лишь: заполнить форму Cyprus Flight Pass; сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета; сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр.
- Турция. Туристам нужно только заполнить электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции.
- Болгария. Чтобы отдохнуть в этой стране, необходимо: предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус; сертификат о вакцинации или документ о перенесенном COVID-19, полученный не ранее, чем за 6 месяцев до даты въезда.
- Черногория. Требований нет.
- Египет. Туристам нужно иметь лишь результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.
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