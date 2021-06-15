Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Вето Зеленского относительно е-декларирования
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Источник: 24 канал
Верховная Рада 9 июня одобрила законопроект № 4651 об ответственности за недостоверное декларирование. Некоторые правки к нему вызывали споры. В Офисе Президента в тот же день заявили, что Зеленский не будет подписывать этот документ, хоть и был его инициатором. Поэтому 15 июня он наложил на законопроект вето.
Что предусматривал законопроект
В законопроект нардепы внесли 2 противоречивые правки:
- о невозможности наказания за ложь относительно имущества родственников даже, если декларант знает об этом имуществе;
- об отмене тюремного заключения, если чиновник умышленно не подаст декларацию.
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АЗС подняли цены на топливо
Источник: enkorr
15 июня плохие новости поступили для автомобилистов: в Украине выросли цены почти на все виды топлива. Стоимость увеличилась из-за ее корректировки в соответствии с постановлением правительства. Цены сразу же подросли у ряда сетей АЗС.
Средние цены на топливо в сетях АЗС
- бензин А-92 подорожал на 15 копеек за литр;
- бензин А-95 – на 31 копейку;
- дизтопливо – на 37 копеек.
Накануне, 14 июня, Министерство экономики обнародовало новые цены на бензин и дизельное топливо в рамках государственного регулирования цен. Поэтому стоимость топлива должна была увеличиться более чем на гривну. Соответственно автомобилистам стоит ожидать и следующего поднятия цен.
НАПК считает назначение Витренко незаконным
Источник: НАПК
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза" надо отменить, как незаконное. В предписании главы НАПК Александра Новикова говорится о том, что назначение Витренко нарушает закон "О предотвращении коррупции". К тому же там указано, что стоит аннулировать контракт Витренко с Кабмином.
Витренко на предыдущей должности участвовал в принятии решений по "Нафтогазу"
До такого решения дошли после анализа ситуации с Юрием Витренко. Во время выполнения полномочий заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Витренко системно готовил решение о деятельности "Нафтогаза". По закону, после увольнения с публичной службы в течение года он не должен был бы руководить организациями, на которые он мог влиять.
Налоговая амнистия, разоблачители коррупции: что приняла Рада в этот день
Источник: 24 канал
Верховная Рада провела плодотворное пленарное заседание. Оно началось с того, что Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. Сопровождали эту официальную часть крики "Ганьба": так нардепы от партии "За майбутнє" не соглашались с решением ЦИК признать Вирастюка победителем довыборов.
Что приняла Рада
- Законопроект о налоговой амнистии
Документ предусматривает введение налоговой амнистии активов для детенизации экономики. В соответствии с инициативой с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое специальное добровольное декларирование активов физических лиц. Проведение этой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения и системы автоматического обмена налоговой информацией, что усложнит вывод денег в офшоры и другие подобные схемы.
- Законопроект о разоблачителях коррупции
В Украине должны создать единый государственный портал сообщений о коррупции. К тому же будет введена ответственность за незаконное использование персональных данных разоблачителей коррупции. Кроме этого от разоблачителей не потребуют объяснений, откуда они взяли данные о коррупции.
- Упрощение отбора прокуроров
В первом чтении нардепы одобрили законопроект №5157 о реформе отбора кандидатов на должность прокурора. Документ позволит по желанию стажироваться в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры. Это поможет снизить нагрузку на других работников окружной прокуратуры, ведь можно будет перевести на стажеров несложные уголовные производства и другие незначительные дела.
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Противоречивые инициативы по языковому закону
Впрочем, на заседании случился и скандал. Из-за партии "Голос" на повестке дня Верховной Рады оказались инициативы, касающиеся закона о языке. Так, нардепы должны были рассматривать законопроекты об отсрочке положения языкового закона. Они касались обязательного показа фильмов на телевидении на украинском.
В партии говорят, что случилась "банальная человеческая ошибка". Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии 24 каналу объяснил, что ему стыдно за такую ситуацию, поэтому просит прощения. В то же время добавил, что на прохождение законов это не повлияет. В конце концов на заседании 15 июня эти вопросы не рассматривали.