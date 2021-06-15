Вето Зеленського щодо е-декларування

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Джерело: 24 Канал

Верховна Рада 9 червня схвалила законопроєкт № 4651 щодо відповідальності за недостовірне декларування. Деякі правки до нього викликали суперечки. В Офісі Президента у той же день заявили, що Зеленський не підписуватиме цей документ, хоч і був його ініціатором. Відтак 15 червня він наклав на законопроєкт вето.

Що передбачав законопроєкт

У законопроєкт нардепи внесли 2 суперечливі правки:

про неможливість покарання за брехню щодо майна родичів навіть, якщо декларант знає про це майно;

про скасовування тюремного ув'язнення, якщо чиновник умисно не подасть декларацію.

Нагадаємо, що в Україні діяла кримінальна відповідальність за брехню у деклараціях до осені 2020 року. У жовтні Конституційний Суд визнав статтю, яка її передбачала неконституційною. Це викликало обурення в українців та міжнародної спільноти. Невдовзі після рішення КСУ у Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.

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АЗС підняли ціни на пальне

Джерело: enkorr

15 червня погані новини надійшли для автомобілістів: в Україні зросли ціни майже на усі види палива. Вартість збільшилася через її коригування відповідно до постанови уряду. Ціни одразу ж підросли у низки мереж АЗС.

Які середні ціни на паливо у мережах АЗС

бензин А-92 подорожчав на 15 копійок за літр;

бензин А-95 – на 31 копійку;

дизпаливо – на 37 копійок.

Напередодні, 14 червня, Міністерство економіки оприлюднило нові ціни на бензин та дизельне пальне у межах державного регулювання цін. Відтак вартість пального мала збільшитись більш як на гривню. Тому автомобілістам варто очікувати і на наступне підняття цін.

НАЗК вважає призначення Вітренка незаконним

Джерело: НАЗК

У Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу" треба скасувати, як незаконне. У приписі голови НАЗК Олександра Новікова йдеться про те, що призначення Вітренка порушує закон "Про запобігання корупції". До того ж там зазначено, що варто анулювати контракт Вітренка із Кабміном.

Вітренко на попередній посаді брав участь в ухваленні рішень щодо "Нафтогазу"

До такого рішення дійшли після аналізу ситуації з Юрієм Вітренком. Під час виконання повноважень заступника міністра енергетики з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно готував рішення щодо діяльності "Нафтогазу". За законом, після звільнення з публічної служби протягом року він не мав би керувати організаціями, на які він міг впливати.

Довідка. 28 квітня Андрія Коболєва звільнили з посади керівника "Нафтогазу". Головою правління призначили виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Щодо законності цього призначення звернення до НАЗК направив Центр протидії корупції.

Податкова амністія, викривачі корупції: що ухвалила Рада цього дня

Джерело: 24 канал

Верховна Рада провела плідне пленарне засідання. Воно почалося з того, що Василь Вірастюк склав присягу народного депутата. Супроводжували цю офіційну частину крики "Ганьба": так нардепи від партії "За Майбутнє" не погоджувалися із рішенням ЦВК визнати Вірастюка переможцем довиборів.

Що ухвалила Рада

Законопроєкт про податкову амністію

Документ передбачає введення податкової амністії активів задля детінізації економіки. Відповідно до ініціативи з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року проведуть одноразове спеціальне добровільне декларування активів фізичних осіб. Проведення цієї амністії зумовлено, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування й системи автоматичного обміну податковою інформацією, що ускладнить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.

Законопроєкт про викривачів корупції

В Україні мають створити єдиний державний портал повідомлень про корупцію. До того ж буде введена відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів корупції. Окрім того, від викривачів не вимагатимуть пояснень, звідки вони взяли дані про корупцію.

Спрощення відбору прокурорів

У першому читанні нардепи схвалили законопроєкт №5157 про реформу відбору кандидатів на посаду прокурора. Документ дозволить за бажанням стажуватися у прокуратурі, щоб отримати стаж для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури. Це допоможе знизити навантаження на інших працівників окружної прокуратури, адже можна буде перевести на стажистів нескладні кримінальні провадження та інші незначні справи.

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Суперечливі ініціативи щодо мовного закону

Втім, на засіданні трапився і скандал. Через партію "Голос" на порядку денному Верховної Ради опинилися ініціативи, що стосуються закону про мову. Так, нардепи мали розглядати законопроєкти про відтермінування положення мовного закону. Вони стосувалися обов'язкового показу фільмів на телебаченні українською.

У партії кажуть, що трапилася "банальна людська помилка". Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк в коментарі 24 каналу пояснив, що йому соромно за таку ситуацію, тому просить вибачення. Водночас додав, що на проходження законів це не вплине. Зрештою на засіданні 15 червня ці питання не розглядали.

Нагадаємо. Нардепи "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук запропонували відтермінувати дію частини статті закону, яка передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна. Нардепи просять впровадити її через 2 місяці після завершення в Україні карантину. Обґрунтування – через пандемію не було можливості вчасно продублювати контент українською.