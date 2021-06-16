Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Рекомендуем Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Встреча Байдена и Путина

Источник: 24 канал

В Женеве в вилле "Ла Гранж" президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин встретились впервые после того, как демократ стал главой государства. Глава Кремля прибыл в Швейцарию меньше чем за час до начала, а его американский коллега был там еще от вчера. При встрече политики пожали друг другу руки и едва улыбнулись.

Смотрите видео, как Байден ехал на встречу:

В целом встреча президентов длилась 4 с половиной часа вместе с перерывом. К ней также присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники. После разговора Байден и Путин дали отдельные пресс-конференции. На том, чтобы не выходить к журналистам вместе, настоял президент США.

Что сказал Байден на пресс-конференции

Политик в очередной раз заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. В то же время он подчеркнул, что имеет разные взгляды с Путиным о минских договоренностях. Российский коллега ему не возражал, но и не согласился.

Байден пригрозил разрушительными последствиями Москве, если умрет заключенный оппозиционер Алексей Навальный.

Путин, по словам главы Белого дома, меньше всего сейчас хочет холодной войны.

"США не действуют в ущерб России или другого государства".

Смотрите видео с пресс-конференции Байдена:

Путин об Украине

Глава Кремля сделал несколько циничных заявлений относительно Украины. В частности он считает, что в вопросе Украины и НАТО "нечего обсуждать", урегулирование ситуации на Донбассе должно произойти с соблюдением минских соглашений, а Революция Достоинства – "государственный переворот". О стягивании своих войск во временно оккупированный Крым Путин заявил, что "проводит учения на своей территории" в отличии от США, которые, мол, лезут со своими учениями вплотную к России.

Другие тезисы из выступления главы Кремля

Наибольшее количество кибератак осуществляют с территории США и Канады, а не России. Государства начнут консультации по вопросам кибербезопасности.

На заявление Байдена о "Путине-убийце" глава Кремля ответил: "В Штатах ежедневно убивают, так кто же убийца?".

Навальный нарушил закон, когда после отравления поехал лечиться за границу, а на родину он сознательно возвращался в тюрьму.

Кстати, Байдена Путин назвал "конструктивным и опытным". Глава Кремля подчеркнул, что им удалось достичь определенного улучшения в отношениях.

Лев Толстый сказал: "В жизни нет счастья. Есть только зерна. Берегите их". В такой ситуации не может быть никакого семейного доверия, но эти его зерна промелькнули,

– отметил Путин.

Заметим, в гости президенты друг друга не позвали.

Путин общается с журналистами: видео

В Украине изменили правила карантина

Источник: Кабинет Министров

16 июня правительство продлило карантин в Украине до конца лета, а также изменило требования эпидемиологических зон. Сейчас вся страна находится в зеленой зоне. Однако, если в течение 3 дней будут фиксировать увеличение заболеваемости, то государство станет "желтым".

Как изменили карантин

В зеленой зоне украинцы освобождаются от самоизоляции после возвращения из-за границы. Теперь уже не нужен ни ПЦР-тест, ни 2 недели самоизоляции . В то же время иностранцы, которые будут прибывать к нам, должны иметь страховой полис и отрицательный тест на COVID-19, который сделали не позднее чем за 72 часа. Это ослабление не будет действовать при установке всех остальных зон.

. В то же время иностранцы, которые будут прибывать к нам, должны иметь страховой полис и отрицательный тест на COVID-19, который сделали не позднее чем за 72 часа. Это ослабление не будет действовать при установке всех остальных зон. В зеленой зоне можно не носить маски во время массовых мероприятий и в транспорте. Однако для этого лицо должно иметь справку о полной вакцинации, или же отрицательный тест, который сделан не позднее чем за 72 часа.

во время массовых мероприятий и в транспорте. Однако для этого лицо должно иметь справку о полной вакцинации, или же отрицательный тест, который сделан не позднее чем за 72 часа. Зеленую и оранжевую зону вводят на территории всей Украины, а оранжевую и красную – только в отдельных регионах.

Интересно В Украине меньше тысячи новых больных коронавирусом за минувшие сутки

Заметим, для того, чтобы вернуться из желтой в зеленую зону в стране имеют 7 дней постель фиксировать улучшения эпидемиологической ситуации.

Регион будет оказываться в красной зоне при превышении хотя бы одного показателя:

Загруженность кроватей с кислородом составит более 65%;

количество тестирований в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него в течение 7 дней на 100 тысяч – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования – более 20%;

уровень роста госпитализированных пациентов в течение 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Раскол "Голоса"

Источник: 24 канал

10 народных депутатов "Голоса" объявили о создании объединения "Справедливость". По словам Александры Устиновой, к этому парламентариев побудило поведение руководства партии.

Руководство нашей партии фактически пересекло красные линии и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру,

– объяснила Устинова.

Речь идет о поддержке антиязыкового законопроекта. Напомним, лидер фракции Ярослав Железняк уверял, что случилась техническая ошибка, и политики уже заблокировали рассмотрение соответствующего документа.

Устинова отметила, что на протяжении последних 5 месяцев фракции "Голос" не существует в Верховной Раде, ведь руководство не представляет интересы даже 50% однопартийцев. Кроме того, политик сообщила, что нардепы инициировали исключение главы партии Киры Рудык, потому что та прогуливает 60% заседаний.

Кто вошел в объединение

Соломия Бобровская;

Галина Васильченко;

Роман Лозинский;

Юлия Клименко;

Наталья Пипа;

Ольга Стефанишина;

Александра Устинова;

Владимир Цабаль;

Андрей Шараскин;

Ярослав Юрчишин.

Реакция партии

В "Голосе" отметили, что нардепы имеют право выйти из фракции, однако создавать депутатские группы могут только внефракционные парламентарии.

Читайте также Руководство отошло от обещаний, – Юрчишин о расколе в "Голосе"

Витренко в отставку

Источник: "НВ Бизнес"

Председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отставку Юрия Витренко с должности главы компании. Это произошло после того, как Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что назначение политика было незаконным.

Споттисвуд отметила, что увольнениее Витренко отвечает интересам "Нафтогаза" и повлияет на соблюдение стандартов корпоративного управления. Она уже обсудила это с Кабинетом Министров, премьером Денисом Шмыгалем и министром юстиции Денисом Малюськой. Окончательное решение будет принимать Шмыгаль. На это у него есть 10 рабочих дней с 15 июня.

Глава правления не хочет уходить

Руководитель наблюдательного совета отметила, что сам Витренко уже отказался добровольно уходить с поста. По его словам, предписание НАПК незаконно и предвзято. Политик обжаловать его в суде.

Обратите внимание! Накануне НАПК призвало аннулировать договор с Витренко, потому что его назначение нарушает закон "О предупреждении коррупции". В ведомстве отметили, что после увольнения с госслужбы лицо 1 год не может участвовать в руководстве организациями, на которые оно моглооказывать влияние. В то же время Витренко, когда был заместителем министра энергетики, неоднократно участвовал в принятии решений по "Нафтогазу".