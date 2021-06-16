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Зустріч Байдена та Путіна

Джерело: 24 канал

У Женеві у віллі "Ла Гранж" президент США Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін зустрілися вперше після того, як демократ став главою держави. Очільник Кремля прибув у Швейцарію менше ніж за годину до початку, а його американський колега був там ще від вчора. При зустрічі політики потиснули один одному руки та ледь усміхнулися.

Дивіться відео, як Байден їхав на зустріч:

Загалом зустріч президентів тривала 4 з половиною години разом з перервою. До неї також долучилися держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники. Після розмови Байден та Путін дали окремі пресконференції. На тому, щоб не виходити до журналістів разом, наполіг президент США.

Що сказав Байден на пресконференції

Політик вкотре заявив, що підтримує територіальну цілісність України. Водночас він наголосив, що має різні погляди з Путіним щодо мінських домовленостей. Російський колега йому не заперечував, але і не погодився.

Байден пригрозив руйнівними наслідками Москві, якщо помре ув'язнений опозиціонер Олексій Навальний.

Путін, за словами очільника Білого дому, найменше зараз хоче холодної війни.

"США не діють на шкоду Росії чи іншої держави".

Дивіться відео з пресконференції Байдена:

Путін про Україну

Очільник Кремля зробив кілька цинічних заяв щодо України. Зокрема він вважає, що у питанні України та НАТО "нема що обговорювати", врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися з дотриманням мінських угод, а Революція Гідності – "державний переворот". Щодо стягування своїх військ у тимчасово окупований Крим Путін заявив, що "проводить навчання на своїй території" на відмінно від США, які, мовляв, лізуть зі своїми навчаннями впритул до Росії.

Інші тези з виступу очільника Кремля

Найбільшу кількість кібератак здійснюють з території США та Канади, а не Росії. Держави розпочнуть консультації з питань кібербезпеки.

На заяву Байдена про "Путіна-вбивцю" очільник Кремля відповів: "У Штатах щодня вбивають, то хто ж вбивця?".

Навальний порушив закон, коли після отруєння поїхав лікуватися за кордон, а на батьківщину він свідомо повертався у в'язницю.

До речі, Байдена Путін назвав "конструктивним та досвідченим". Очільник Кремля наголосив, що їм вдалося досягти певного покращення у відносинах.

Лев Толстий казав: "У житті немає щастя. Є лише зернини. Бережіть їх". У такій ситуації не може бути ніякої сімейної довіри, але ці її зернини промайнули,

– наголосив Путін.

Зауважимо, в гості президенти один одного не покликали.

Путін спілкується з журналістами: відео

В Україні змінили правила карантину

Джерело: Кабінет Міністрів

16 червня уряд продовжив карантин в Україні до кінця літа, а також змінив вимоги епідеміологічних зон. Наразі вся країна перебуває у зеленій зоні. Однак, якщо впродовж 3 днів фіксуватимуть збільшення захворюваності, то держава стане "жовтою".

Як змінили карантин

У зеленій зоні українці звільняються від самоізоляції після повернення з-за кордону. Тепер вже не потрібен ні ПЛР-тест, ні 2 тижні самоізоляції. Водночас іноземці, які прибуватимуть до нас, повинні мати страховий поліс та негативний тест на COVID-19, який зробили не пізніше ніж за 72 години. Це послаблення не діятиме під час встановлення всіх інших зон.

Водночас іноземці, які прибуватимуть до нас, повинні мати страховий поліс та негативний тест на COVID-19, який зробили не пізніше ніж за 72 години. Це послаблення не діятиме під час встановлення всіх інших зон. У зеленій зоні можна не носити маски під час масових заходів та у транспорті. Однак для цього особа повинна мати довідку про повну вакцинацію, або ж негативний тест, який зроблений не пізніше ніж за 72 години.

під час масових заходів та у транспорті. Однак для цього особа повинна мати довідку про повну вакцинацію, або ж негативний тест, який зроблений не пізніше ніж за 72 години. Зелену і помаранчеву зону вводять на території всієї України, а помаранчеву та червону – лише в окремих регіонах.

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Зауважимо, для того, щоб повернутися з жовтої у зелену зону у країні мають 7 днів постіль фіксувати покращення епідеміологічної ситуації.

Регіон опинятиметься у червоній зоні при перевищені хоча б одного показника:

Завантаженість ліжок з киснем становитиме понад 65%;

кількість тестувань впродовж останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього протягом 7 днів на 100 тисяч – понад 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування – понад 20%;

рівень зростання госпіталізованих пацієнтів впродовж 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – понад 50%.

Розкол "Голосу"

Джерело: 24 канал

10 народних депутатів "Голосу" оголосили про створення об'єднання "Справедливість". За словами Олександри Устінової, до цього парламентарів спонукала поведінка керівництва партії.

Керівництво нашої партії фактично перетнуло червоні лінії і зрадило інтереси своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру,

– пояснила Устінова.

Мовиться про підтримку антимовного законопроєкту. Нагадаємо, лідер фракції Ярослав Железняк запевняв, що трапилася технічна помилка і політики вже заблокували розгляд відповідного документу.

Устінова наголосила, що упродовж останніх 5 місяців фракції "Голос" не існує у Верховній Раді, адже керівництво не представляє інтереси навіть 50% однопартійців. Крім того, політикиня повідомила, що нардепи ініціювали виключення глави партії Кіри Рудик, бо та прогулює 60% засідань.

Хто увійшов до об'єднання

Соломія Бобровська;

Галина Васильченко;

Роман Лозинський;

Юлія Клименко;

Наталя Піпа;

Ольга Стефанишина;

Олександра Устінова;

Володимир Цабаль;

Андрій Шараскін;

Ярослав Юрчишин.

Реакція партії

У "Голосі" наголосили, що нардепи мають право вийти з фракції, однак створювати депутатські групи можуть лише позафракційні парламентарі.

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Вітренка у відставку

Джерело: "НВ Бізнес"

Голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відставку Юрія Вітренка з посади очільника компанії. Це відбулося після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що призначення політика було незаконним.

Споттісвуд наголосила, що звільнення Вітренка відповідає інтересам "Нафтогазу" та вплине на дотримання стандартів корпоративного управління. Вона вже обговорила це з Кабінетом Міністрів, прем'єром Денисом Шмигалем та міністром юстиції Денисом Малюською. Остаточне рішення схвалюватиме Шмигаль. На це у нього є 10 робочих днів з 15 червня.

Глава правління не хоче йти

Керівниця наглядової ради зауважила, що сам Вітренко вже відмовився добровільно йти з посади. За його словами, припис НАЗК є незаконним та упередженим. Політик оскаржуватиме його у суді.

Зверніть увагу! Напередодні НАЗК закликало анулювати догорів з Вітренком, бо його призначення порушує закон "Про запобігання корупції". У відомстві наголосили, що після звільнення з держслужби особа 1 рік не може брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати. Водночас Вітренко, коли був заступником міністра енергетики, неодноразово брав участь у схваленні рішень щодо "Нафтогазу".