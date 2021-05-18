Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Кадровые изменения в правительстве
Источник: 24 канал
Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку сразу 3 министров.
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Отставка Криклия
За увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры проголосовали 284 народных депутатов, против был лишь 1 нардеп.
Уже экс-министр, отвечая на вопросы нардепов, отметил, что заявление на увольнение с должности министра его попросил написать Владимир Зеленский. Впрочем, сам Криклий по этому поводу сказал, что "это – коллективное решение, ведь все действия в министерстве делались командно". Поэтому он не может подтвердить, что это делалось под давлением.
На посту Криклия, вероятно, заменит глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Увольнение Петрашко
Решение об отставке Игоря Петрашко с должности главы Минэкономики поддержали 280 нардепов. Он пробыл чуть больше 1 года. По данным СМИ, министр экономики попрощался с должностью из-за того, что к нему якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра.
Новым министром экономики может стать Алексей Любченко. Сейчас он возглавляет Государственную налоговую службу Украины, начиная с апреля 2020 года.
Отставка Степанова
За увольнение Максима Степанова с должности главы Министерства здравоохранения проголосовали 292 народных депутатов. Сразу после голосования Степанов немедленно вышел из помещения Верховной Рады и куда-то уехал. Журналисты не имели возможности пообщаться с политиком.
Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что главная причина отставки Степанова – провал вакцинации.
Вероятным кандидатом на должность нового министра является главный санитарный врач Виктор Ляшко.
К слову, Криклия и Петрашко уволили по собственному желанию, зато Степанова отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Важно Рада одобрила последний законопроект земельной реформы
День памяти жертв геноцида крымских татар
Источник: 24 канал
18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. Дата выбрана неслучайно: именно 18 мая 1944 года по приказу Сталина началась насильственная депортация крымских татар.
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Заявление Джемилева
Выступая в Раде, лидер крымских татар Мустафа Джемилев сравнил действия СССР 77-летней давности с захватом Крыма Кремлем. Сперва он сделал краткий экскурс в те страшные события, напомнил, как в Крыму оказались русские: они просто заняли дома тех, кого советская власть выбросила и уничтожила.
Джемилев также отметил, чтобы обосновать свои действия, СССР придумал миф о якобы "нелояльность крымских татар к советскому режиму". Главная же цель, последствия которой оказались позже – сделать Крым сугубо российской областью с "русским" населением.
Также лидер крымских татар подчеркнул, что Россия снова посягает не на свое, забирает земли, честь и свободу крымских татар. Впрочем, скоро это прекратится, уверен лидер крымских татар.
Заявление Зеленского
Владимир Зеленский отметил, что 18 мая крымских татар в Украине становится не менее 40 миллионов. Он добавил, что важными являются не слова, а действия, которых много лет ждали. Среди них президент назвал:
- Основание Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя в память о мужестве крымчан, поддержавших единство Украины на многотысячном митинге в Симферополе.
- Подписание указа о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.
- Создание формата "Крымская платформа" для активной защиты прав крымчан.
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День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
- За несколько дней в 1944 году советская власть вывезла с полуострова более 180 тысяч человек, имущество депортированных конфисковало государство.
- Мотивировал свои шовинистские и незаконные действия СССР тем, что якобы "татары предали советскую власть".
- Массовое возвращение крымскотатарского народа в Крым началось накануне распада Союза в 1989 году.
- 12 ноября 2015 Верховная Рада признала это преступление.
Обыски в доме Кличко
Источник: фейсбук Юрия Бутусова
Утром 18 мая в дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, наведались с обыском правоохранители.
Актуально Кличко считает, что к обыскам в его доме причастен Офис Президента
Кто что говорит об обысках
- Первым об обысках сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он заявил, что группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов прибыли к дому Кличко на улице Хмельницкого в 7:30. Сам мэр в 7:00 выехал на тренировку и разминулся с группой вероятно правоохранителей.
- В эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева сообщила каналу, что обыски в квартире мэра Киева так и не состоялись.
- Позже инцидент прокомментировал и мэр Киева.
Поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд. А сейчас они то ли испугались, то ли что, но пошли в другую квартиру,
– рассказал сам Кличко.
- Сами же правоохранители заявили, что обыски происходили не в помещении Кличко. Мол, их проводили в рамках уголовного производства по фактам фальсификации нефтепродуктов.
- В то же время мэр в этом не уверен. Чтобы убедиться, что в квартире не проводили обыски, Виталий Кличко пригласил журналистов к себе домой. Там действительно не было посторонних людей.
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Обжалование домашнего ареста Медведчука
Источник: фейсбук Рената Кузьмина
Защитники Виктора Медведчука подали апелляцию на постановление Печерского райсуда. Они будут пытаться обжаловать меру пресечения для нардепа в виде домашнего ареста.
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В то же время в Офисе генпрокурора тоже подали апелляцию на решение Печерского районного суда Киева относительно домашнего ареста Медведчука. Просят таки взять политика под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен.
Мера пресечения для Медведчука
Важно отметить, что избранная судьей Печерского райсуда Вячеславом Пидпалым мера пресечения была значительно мягче, чем просили следователи Офиса генпрокуроры. Так, прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей Медведчука до июля с возможностью залога в 300 миллионов гривен.
Судья Пидпалый избрал для Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он продлится до 9 июля. Впоследствии стало известно, что на депутата от ОПЗЖ надели электронный браслет.
Отметим также, что однопартийцы Медведчука, а это около 40 народных депутатов, были готовы взять Виктора Медведчука на поруки. В частности среди них был и Ренат Кузьмин.
Дело Медведчука: коротко
- Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Кроме того, по данным СБУ, Медведчук передавал России секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
- Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Прокуроры заявили, что готовы подавать апелляцию на решение о круглосуточном аресте Медведчука.