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Кадровые изменения в правительстве

Источник: 24 канал

Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку сразу 3 министров.

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Отставка Криклия

За увольнение Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры проголосовали 284 народных депутатов, против был лишь 1 нардеп.

Уже экс-министр, отвечая на вопросы нардепов, отметил, что заявление на увольнение с должности министра его попросил написать Владимир Зеленский. Впрочем, сам Криклий по этому поводу сказал, что "это – коллективное решение, ведь все действия в министерстве делались командно". Поэтому он не может подтвердить, что это делалось под давлением.

На посту Криклия, вероятно, заменит глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Увольнение Петрашко

Решение об отставке Игоря Петрашко с должности главы Минэкономики поддержали 280 нардепов. Он пробыл чуть больше 1 года. По данным СМИ, министр экономики попрощался с должностью из-за того, что к нему якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра.

Новым министром экономики может стать Алексей Любченко. Сейчас он возглавляет Государственную налоговую службу Украины, начиная с апреля 2020 года.

Отставка Степанова

За увольнение Максима Степанова с должности главы Министерства здравоохранения проголосовали 292 народных депутатов. Сразу после голосования Степанов немедленно вышел из помещения Верховной Рады и куда-то уехал. Журналисты не имели возможности пообщаться с политиком.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что главная причина отставки Степанова – провал вакцинации.

Вероятным кандидатом на должность нового министра является главный санитарный врач Виктор Ляшко.

К слову, Криклия и Петрашко уволили по собственному желанию, зато Степанова отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Обратите внимание! Назначать новых министров Рада планирует на заседании 20 мая.

Важно Рада одобрила последний законопроект земельной реформы

День памяти жертв геноцида крымских татар

Источник: 24 канал

18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. Дата выбрана неслучайно: именно 18 мая 1944 года по приказу Сталина началась насильственная депортация крымских татар.

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Заявление Джемилева

Выступая в Раде, лидер крымских татар Мустафа Джемилев сравнил действия СССР 77-летней давности с захватом Крыма Кремлем. Сперва он сделал краткий экскурс в те страшные события, напомнил, как в Крыму оказались русские: они просто заняли дома тех, кого советская власть выбросила и уничтожила.

Джемилев также отметил, чтобы обосновать свои действия, СССР придумал миф о якобы "нелояльность крымских татар к советскому режиму". Главная же цель, последствия которой оказались позже – сделать Крым сугубо российской областью с "русским" населением.

Также лидер крымских татар подчеркнул, что Россия снова посягает не на свое, забирает земли, честь и свободу крымских татар. Впрочем, скоро это прекратится, уверен лидер крымских татар.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что 18 мая крымских татар в Украине становится не менее 40 миллионов. Он добавил, что важными являются не слова, а действия, которых много лет ждали. Среди них президент назвал:

Основание Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя в память о мужестве крымчан, поддержавших единство Украины на многотысячном митинге в Симферополе.

Подписание указа о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.

Создание формата "Крымская платформа" для активной защиты прав крымчан.

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