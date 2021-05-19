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Вирастюка признали избранным нардепом

Источник: ЦИК

Центральная избирательная комиссия 19 мая составила новый протокол по результатам выборов в округе №87 на Прикарпатье. Согласно ему, победителем голосования является кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Учитывая судебные решения, ЦИК признала голосования на 6 участках недействительными. Поэтому результаты кандидатов изменились:

Василий Вирастюк – 14 811 голосов избирателей,

Александр Шевченко – 13 942,

Руслан Кошулинский – 13 463.

Обратите внимание! Ранее Вирастюка уже признавали нардепом, однако 5 мая ЦИК отказала ему в регистрации. Это произошло потому, что Верховный суд отменил избирательный протокол с результатами выборов, поскольку во время голосования были нарушения.

Зеленский и Байден могут встретиться в Европе

Источник: 24 канал

Заместитель председателя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о деталях предстоящей встречи Зеленского с Байденом. По его словам, президенты могут встретиться в Европе в июне.

График президента Байдена, если говорить о его турне по Европе, которое планируется в июне, еще определяют,

– заявил Жовква.

То есть встреча политиков обязательно произойдет, если появится возможность.

Кстати, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что Киев готов к любому формату встречи Зеленского и Байдена. Украинское посольство в США и американское в Киеве уже работают над этим.

В Раде создали ВСК, по преступлениям власти против Украины

Источник: 24 канал

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию противоправных действий, которые угрожают нацбезопасности. Постановление внес глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, проголосовали за него 252 нардепа.

Постановление о ВСК по вагнеровцам провалили

Сначала парламентарии голосовали за постановление лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка. Она предусматривала создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев". Однако голосов оказалось недостаточно – документ поддержали лишь 93 народных избранника.

ВСК "слуг" имеет больше полномочий, – Арахамия

По словам Арахамии, ВСК "слуг" имеет большие полномочия, чем ВСК в отношении вагнеровцев "Голоса". Мол, она может расследовать не только дело ЧВК "Вагнера", но и, например, "пленки Медведчука".

Однако, против создания ВСК для расследования противоправных действий, которые угрожают нацбезопасности есть фракции "Голос" и "Европейская Солидарность". Они уверяют, что задачи этой комиссии не имеют конкретных временных рамок для расследования.

ЕС откроет границы вакцинированным против коронавируса

Источник: AFP

Европейский Союз решил открыть свои границы для туристов, которые полностью вакцинировались против коронавируса. Однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Европарламент, Еврокомиссия и правительства стран-членов проводили переговоры о возможности использования COVID-паспортов, которые смогут возобновить работу туристической сферы.

Какая информация будет в "паспорте"

наличие у лица отрицательного результата теста на COVID-19;

прививки вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca;

болел ли человек коронавирусом.

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