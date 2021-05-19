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Вірастюка визнали обраним нардепом

Джерело: ЦВК

Центральна виборча комісія 19 травня склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87 на Прикарпатті. Згідно з ним, переможцем голосування є кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Враховуючи судові рішення, ЦВК визнала голосування на 6 дільницях недійсним. Тому результати кандидатів змінилися:

Василь Вірастюк – 14 811 голосів виборців,

Олександр Шевченко – 13 942,

Руслан Кошулинський – 13 463.

Зверніть увагу! Раніше Вірастюка вже визнавали нардепом, однак 5 травня ЦВК відмовила йому у реєстрації. Це відбулося тому, що Верховний суд скасував виборчий протокол з результатами виборів, оскільки під час голосування були порушення.

Зеленський та Байден можуть зустрітися у Європі

Джерело: 24 канал

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі одного з українських телеканалів розповів, про деталі майбутньої зустрічі Зеленського з Байденом. За його словами, президенти можуть зустрітися у Європі в червні.

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Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне Європою, яке планується в червні, ще визначають,

– заявив Жовква.

Тобто зустріч політиків обов'язково відбудеться, якщо з'явиться можливість.

До речі, пані посол України у США Оксана Маркарова казала, що Київ готовий до будь-якого формату зустрічі Зеленського і Байдена. Українське посольство у США та американське в Києві вже працюють над цим.

У Раді створили ТСК, щодо злочинів влади проти України

Джерело: 24 канал

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування протиправних дій, які загрожують нацбезпеці. Постанову вніс глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, проголосували за неї 252 нардепи.

Постанову про ТСК щодо вагнерівців провалили

Спершу парламентарі голосували за постанову лідера фракції "Голос" Ярослава Железняка. Вона передбачала створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців". Однак голосів виявилося недостатньо – документ підтримали лише 93 народні обранці.

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ТСК "слуг" має більше повноважень, – Арахамія

За словами Арахамії, ТСК "слуг" має більші повноваження, аніж ТСК щодо вагнерівців "Голосу". Мовляв, вона може розслідувати не лише справу ПВК "Вагнера", а й, наприклад, "плівки Медведчука".

Однак, проти створення ТСК для розслідування протиправних дій, які загрожують нацбезпеці є фракції "Голос" і "Європейська Солідарність". Вони запевняють, що завдання цієї комісії не мають конкретних часових рамок для розслідування.

ЄС відкриє кордони вакцинованим проти коронавірусу

Джерело: AFP

Європейський Союз вирішив відкрити свої кордони для туристів, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу. Однак наразі невідомо, коли саме це відбудеться.

Європарламент, Єврокомісія та уряди країн-членів проводили переговори щодо можливості використання COVID-паспортів, які зможуть відновити роботу туристичної сфери.

Яка інформація буде у "паспорті"

наявність в особи негативного результату тесту на COVID-19;

щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca;

чи хворіла людина на коронавірус.

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