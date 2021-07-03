Самые важные новости Украины и мира за 2 июля:
ВС оставил Пукача за решеткой пожизненно за убийство Гонгадзе
Источник: Детектор Медиа
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко сообщила, что Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Его приговор – пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставили без изменений.
Суд над Пукачем: коротко
- К пожизненному лишению свободы экс-чиновника МВД приговорили 29 января 2013 года. Ему также запретили занимать государственные должности и конфисковали имущество.
- Первую апелляционную жалобу адвокатов рассмотрели еще в 2016 году и оставили приговор без изменений.
- Кассационную жалобу в суде рассматривали еще с 2019 года. Подготовительное заседание по делу состоялось в декабре 2019 года.
- С 17 июня 2021 года судьи находились в совещательной комнате и в июле 2021 года одобрили решение: жалобу адвокатов Пукача отклонить.
Убийство Георгия Гонгадзе
- Журналист и основатель издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года.
- В ноябре того же года нашли обезглавленное тело в лесу на Киевщине.
- Только в 2009 году обнаружили останки головы Гонгадзе.
- За убийство Гонгадзе осудили Пукача и нескольких сотрудников милиции – Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича.
- Заказчики убийства журналиста до сих пор не названы правоохранительными органами и не привлечены к ответственности.
- После гибели мужа, Мирослава Гонгадзе, жена Георгия Гонгадзе, получила политическое убежище в США. Она до сих пор там живет с двумя их дочерьми-близняшками.
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Скандал из-за обуви женщин-военных на День Независимости
Источник: 24 канал
Министерство обороны 1 июля обнародовало фотографии с репетиции праздничного парада к 30-летию Дня Независимости. На них женщины-военные были в туфлях на каблуках.
Издание "АрміяInform" сообщило, что во время торжеств на Крещатике 24 августа вместе с другими подразделениями пойдут курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Репетиция женщин-военных на каблуках / Фото АрміяInform
Пользователи в социальных сетях не оставили без внимания фото и раскритиковали руководство войск за такую инициативу. Некоторые из людей обвиняли в сексизме, другие называли каблуки "настоящим издевательством".
Заявления политиков
- В Верховной Раде 2 июля во время часа вопросов к правительству присутствовал министр обороны Андрей Таран. Представители межфракционного объединения "Равные возможности" выразили возмущение главе ведомства и вручили ему несколько пар туфель.
- Вторая вице-спикер Елена Кондратюк с трибуны Рады выступила с заявлением, в котором потребовала от Андрея Тарана отменить марш женщин-военных в обуви на каблуках.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что обувь для женщин-военнослужащих должна быть удобной.
Ответ ВСУ и Минобороны
В ВСУ сообщили, что проводят проверку. После нее примут решение. В Минобороны ответили, что каблуки являются парадной формой и предусмотрены соответствующим приказом. И такая форма не только в Украине, но и в других государствах. Именно в парадной форме военные будут маршировать на День Независимости.
Впоследствии Советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова в эфире 24 канала рассказала, что женщинам-военным заменят обувь. По ее словам, парадный ботинок, согласно документации, будет иметь 5,4 сантиметра (плюс – минус 2 миллиметра) высоты каблуков.
В течение полугода происходило так называемое "исследовательское ношение" обуви. Девушки из института носили ее и давали свои предложения касательно изменений, неудобств.
То, что показали вчера (1 июля – 24 канал) в статье – это повседневные туфли, в них каблук – 7 сантиметров, согласно соответствующей документацией,
– отметила Арнаутова.
Кстати, "Слуга народа" Марина Бардина сообщила, что министр обороны Андрей Таран подтвердил замену обуви у женщин-военных.
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В Украине начали действовать карантинные нормы для противодействия штамму Дельта
Источник: Минздрав
Со 2 июля в Украине начали действовать измененные карантинные правила из-за распространения индийского штамма коронавируса. В основном нововведения касаются пересечения границы иностранцами.
Новые карантинные правила:
- Чтобы пересечь государственную границу Украины, иностранцам и лицам без гражданства, старше 12 лет, нужно пройти непосредственно на пунктах пропуска экспресс-текст на антиген.
- Это касается прибывших из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, России и Португалии.
- Если тест будет отрицательный, то пропуск в Украину будет обеспечен.
- Если из этих стран возвращаются украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые живут в Украине, то им тоже нужно пройти экспресс-тест на антиген. Если он будет положительный или человек откажется, то он подлежит самоизоляции или обсервации.
- Сопровождение лиц, подлежащих обсервации, осуществляют полицейские.
- Санитарные зоны обустраивают за пределами территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.
Новые ограничения ввели во Львове
Источник: фейсбук Андрея Садового
Во Львове 2 июля усилили карантин в общественных заведениях. Хотя сейчас ситуация с коронавирусом во Львове – стабильная и "расслабляться рано". Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый. В городе 2 июля собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям.
На заседании комиссии специалисты договорились:
- усилить соблюдение карантинных мероприятий в заведениях общепита, культуры и других. По словам городского главы, усиление произойдет в разумных пределах;
- обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом для больных коронавирусом;
- подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактирования львовских медучреждений;
Кроме этого, во Львове увеличат количество вакцинаций до 5 тысяч в день.
Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной
Источник: "Радио Свобода"
Самопровозглашенный президент Беларуси принял решение о закрытии границы с Украиной. Александр Лукашенко заявил об этом 2 июля на торжественном собрании в честь дня независимости Беларуси. Он уже поручил пограничникам перекрыть границу между странами.
Свое решение объяснил тем, что якобы из Украины поступает много оружия.
Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил Пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной,
– заявил Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко заявил, что на территории страны раскрыли "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.
Однако в Госпогранслужбе Украины в комментарии "РБК-Украина" заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.
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