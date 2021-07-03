Самые важные новости Украины и мира за 2 июля:

ВС оставил Пукача за решеткой пожизненно за убийство Гонгадзе

Источник: Детектор Медиа

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко сообщила, что Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Его приговор – пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставили без изменений.

Суд над Пукачем: коротко

К пожизненному лишению свободы экс-чиновника МВД приговорили 29 января 2013 года. Ему также запретили занимать государственные должности и конфисковали имущество.

Первую апелляционную жалобу адвокатов рассмотрели еще в 2016 году и оставили приговор без изменений.

Кассационную жалобу в суде рассматривали еще с 2019 года. Подготовительное заседание по делу состоялось в декабре 2019 года.

С 17 июня 2021 года судьи находились в совещательной комнате и в июле 2021 года одобрили решение: жалобу адвокатов Пукача отклонить.

Убийство Георгия Гонгадзе

Журналист и основатель издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года.

В ноябре того же года нашли обезглавленное тело в лесу на Киевщине.

Только в 2009 году обнаружили останки головы Гонгадзе.

За убийство Гонгадзе осудили Пукача и нескольких сотрудников милиции – Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича.

– Николая Протасова, Валерия Костенко и Александра Поповича. Заказчики убийства журналиста до сих пор не названы правоохранительными органами и не привлечены к ответственности.

После гибели мужа, Мирослава Гонгадзе, жена Георгия Гонгадзе, получила политическое убежище в США. Она до сих пор там живет с двумя их дочерьми-близняшками.

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Скандал из-за обуви женщин-военных на День Независимости

Источник: 24 канал

Министерство обороны 1 июля обнародовало фотографии с репетиции праздничного парада к 30-летию Дня Независимости. На них женщины-военные были в туфлях на каблуках.

Издание "АрміяInform" сообщило, что во время торжеств на Крещатике 24 августа вместе с другими подразделениями пойдут курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Репетиция женщин-военных на каблуках / Фото АрміяInform

Пользователи в социальных сетях не оставили без внимания фото и раскритиковали руководство войск за такую инициативу. Некоторые из людей обвиняли в сексизме, другие называли каблуки "настоящим издевательством".

Заявления политиков

В Верховной Раде 2 июля во время часа вопросов к правительству присутствовал министр обороны Андрей Таран. Представители межфракционного объединения "Равные возможности" выразили возмущение главе ведомства и вручили ему несколько пар туфель.

Вторая вице-спикер Елена Кондратюк с трибуны Рады выступила с заявлением, в котором потребовала от Андрея Тарана отменить марш женщин-военных в обуви на каблуках.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что обувь для женщин-военнослужащих должна быть удобной.

Справка. В Минобороны рассказали, что туфли стоят 650 гривен. В ведомстве отметили, что информация о том, что цена одной пары 6 500 гривен не соответствует действительности.

Ответ ВСУ и Минобороны

В ВСУ сообщили, что проводят проверку. После нее примут решение. В Минобороны ответили, что каблуки являются парадной формой и предусмотрены соответствующим приказом. И такая форма не только в Украине, но и в других государствах. Именно в парадной форме военные будут маршировать на День Независимости.

Впоследствии Советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова в эфире 24 канала рассказала, что женщинам-военным заменят обувь. По ее словам, парадный ботинок, согласно документации, будет иметь 5,4 сантиметра (плюс – минус 2 миллиметра) высоты каблуков.

В течение полугода происходило так называемое "исследовательское ношение" обуви. Девушки из института носили ее и давали свои предложения касательно изменений, неудобств.

То, что показали вчера (1 июля – 24 канал) в статье – это повседневные туфли, в них каблук – 7 сантиметров, согласно соответствующей документацией,

– отметила Арнаутова.

Кстати, "Слуга народа" Марина Бардина сообщила, что министр обороны Андрей Таран подтвердил замену обуви у женщин-военных.

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В Украине начали действовать карантинные нормы для противодействия штамму Дельта

Источник: Минздрав

Со 2 июля в Украине начали действовать измененные карантинные правила из-за распространения индийского штамма коронавируса. В основном нововведения касаются пересечения границы иностранцами.

Новые карантинные правила:

Чтобы пересечь государственную границу Украины, иностранцам и лицам без гражданства, старше 12 лет, нужно пройти непосредственно на пунктах пропуска экспресс-текст на антиген.

Это касается прибывших из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, России и Португалии.

Если тест будет отрицательный, то пропуск в Украину будет обеспечен.

Если из этих стран возвращаются украинцы, иностранцы и лица без гражданства, которые живут в Украине, то им тоже нужно пройти экспресс-тест на антиген. Если он будет положительный или человек откажется, то он подлежит самоизоляции или обсервации.

Сопровождение лиц, подлежащих обсервации, осуществляют полицейские.

Санитарные зоны обустраивают за пределами территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Обратите внимание! В ВОЗ сообщили, что вероятно, что штамм Дельта станет доминантным в мире. Он вдвое заразнее, чем тот, что изначально был обнаружен в Ухане. Но большинство вакцин все-таки эффективны против нового варианта недуга.

Новые ограничения ввели во Львове

Источник: фейсбук Андрея Садового

Во Львове 2 июля усилили карантин в общественных заведениях. Хотя сейчас ситуация с коронавирусом во Львове – стабильная и "расслабляться рано". Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый. В городе 2 июля собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

На заседании комиссии специалисты договорились:

усилить соблюдение карантинных мероприятий в заведениях общепита, культуры и других. По словам городского главы, усиление произойдет в разумных пределах;

обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом для больных коронавирусом;

подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактирования львовских медучреждений;

Кроме этого, во Львове увеличат количество вакцинаций до 5 тысяч в день.

Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной

Источник: "Радио Свобода"

Самопровозглашенный президент Беларуси принял решение о закрытии границы с Украиной. Александр Лукашенко заявил об этом 2 июля на торжественном собрании в честь дня независимости Беларуси. Он уже поручил пограничникам перекрыть границу между странами.

Свое решение объяснил тем, что якобы из Украины поступает много оружия.

Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил Пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной,

– заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на территории страны раскрыли "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.

Обратите внимание! Лукашенко уже не впервые делает голословные заявления о том, что из Украины в Беларусь контрабандой переправляют оружие.

Однако в Госпогранслужбе Украины в комментарии "РБК-Украина" заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

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