Найважливіші новини України та світу за 2 липня:

ВС залишив Пукача за ґратами довічно за вбивство Гонгадзе

Джерело: Детектор Медіа

Адвокатка Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко повідомила, що Верховний суд відхилив касаційну скаргу захисту колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Його вирок – довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишили без змін. 

Суд над Пукачем: коротко

  • До довічного позбавлення волі ексчиновника МВС засудили 29 січня 2013 року. Йому також заборонили займати державні посади та конфіскували майно.
  • Першу апеляційну скаргу адвокатів розглянули ще у 2016 році і залишили вирок без змін.
  • Касаційну скаргу в суді розглядали ще з 2019 року. Підготовче засідання у справі відбулось у грудні 2019 року.
  • З 17 червня 2021 року судді перебували у нарадчій кімнаті й у липні 2021 року схвалили рішення: скаргу адвокатів Пукача відхилити.

Вбивство Георгія Гонгадзе

  • Журналіст та засновник видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року.
  • У листопаді того ж року знайшли обезголовлене тіло у лісі на Київщині.
  • Лише у 2009 році виявили рештки голови Гонгадзе.
  • За вбивство Гонгадзе засудили Пукача та кількох співробітників міліції – Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.
  • Замовників вбивства журналіста досі не названо правоохоронними органами та не притягнуто до відповідальності.
  • Після загибелі чоловіка Мирослава Гонгадзе, дружина Георгія Гонгадзе, отримала політичний притулок у США. Вона досі там живе з двома їхніми доньками-близнючками.

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Скандал через взуття жінок-військових на День Незалежності

Джерело: 24 канал

Міністерство оборони 1 липня оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до 30-річчя Дня Незалежності. На них жінки-військові були у туфлях на підборах.

Видання "АрміяInform" повідомило, що під час урочистостей на Хрещатику 24 серпня разом із іншими підрозділами крокуватимуть курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Репетиція жінок-військових на підборах / Фото АрміяInform

Користувачі у соціальних мережах не залишили без уваги фото та розкритикували керівництво війська за таку ініціативу. Дехто з людей звинувачував у сексизмі, інші називали підбори "справжнім знущанням".

Заяви політиків

  • У Верховній Раді 2 липня під час години запитань до уряду був присутнім міністр оборони Андрій Таран. Представники міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" висловили обурення главі відомства та вручили йому декілька пар туфель.
  • Друга віцеспікерка Олена Кондратюк з трибуни Ради виступила зі заявою, в якій вимагала від Андрія Тарана скасувати крокування жінок-військових у взутті на підборах.
  • Глава Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що взуття для жінок-військовослужбовиць має бути зручним.

Відповідь ЗСУ та Міноборони 

У ЗСУ повідомили, що проводять перевірку. Після неї ухвалять рішення. У Міноборони відповіли, що підбори є парадною формою і передбачені відповідним наказом. І така форма є не лише в Україні, а і в інших державах. Саме у парадній формі військові будуть маршувати на День Незалежності.

Згодом Радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова в ефірі 24 каналу розповіла, що жінкам-військовим замінять взуття. За її словами, парадний черевик, згідно з документацією, матиме 5,4 сантиметра (плюс – мінус 2 міліметри) висоти підборів.

Упродовж пів року відбувалось так зване "дослідницьке носіння" взуття. Дівчата з інституту носили його і давали свої пропозиції щодо змін, незручностей.

Те, що показали вчора (1 липня – 24 канал) у статті – це повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією,
– зазначила Арнаутова.

До речі, "Слуга народу" Марина Бардіна повідомила, що міністр оборони Андрій Таран підтвердив заміну взуття у жінок-військових.

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В Україні почали діяти карантинні норми для протидії штаму Дельта

Джерело: МОЗ

З 2 липня в Україні розпочали діяти змінені карантинні правила через поширення індійського штаму коронавірусу. Переважно нововведення стосуються перетину державного кордону іноземцями.

Нові карантинні правила:

  • Аби перетнути державний кордон України, іноземцям та особам без громадянства, що старші за 12 років, потрібно пройти безпосередньо на пунктах пропуску експрес-текст на антиген.
  • Це стосується прибулих з Індії, Великої Британії, Північної Ірландії, Росії та Португалії.
  • Якщо тест буде негативний, то пропуск в Україну буде забезпечний.
  • Якщо з цих країн повертаються українці, іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні, то їм теж потрібно пройти експрес-тест на антиген. Якщо він буде позитивний або людина відмовиться, то вона підлягає самоізоляції або обсервації.
  • Супровід осіб, які підлягають обсервації, здійснюють поліцейські.
  • Санітарні зони облаштовують поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Нові обмеження запровадили у Львові

Джерело: фейсбук Андрія Садового

У Львові 2 липня посилили карантин в громадських закладах. Хоч наразі ситуація з коронавірусом у Львові – стабільна, та "розслаблятись рано". Про це заявив мер Львова Андрій Садовий. У місті 2 липня зібрали комісію з надзвичайних ситуацій.

На засіданні комісії фахівці домовились:

  • посилити дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших. За словами міського голови, посилення відбудеться у розумних межах;
  • облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем для хворих на коронавірус;
  • підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування львівських медзакладів;

Окрім цього, у Львові збільшать кількість вакцинацій до 5 тисяч на день. 

Лукашенко наказав закрити кордон з Україною

Джерело: "Радіо Свобода"

Самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про закриття кордону з Україною. Олександр Лукашенко заявив про це 2 липня на урочистих зборах на честь дня незалежності Білорусі. Він вже доручив прикордонникам перекрити кордон між країнами.

Своє рішення пояснив тим, що нібито з України надходить багато зброї. 

Величезна кількість зброї надходить з України В Білорусь. Тому я доручив Прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною,
– заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко заявив, що на території країни розкрили "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва.

Проте у Держприкордонслужбі України в коментарі "РБК-Україна" заявили, що не отримували інформації від Білорусі про намір закрити кордон з Україною. 

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