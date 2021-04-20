Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может быть готова атаковать Украину уже через несколько недель. Москва перебрасывает дополнительную авиацию во временно оккупированный Крым. Немецкие СМИ проанализировали возможность восстановления ядерного статуса нашего государства. США предоставили 155 миллионов долларов в поддержку развития Украины. Таковы были главные новости 20 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 20 апреля:

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Россия будет готова к атаке Украины через несколько недель

Источник: 24 канал

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может быть готова атаковать Украину уже через несколько недель. По его словам, на это указывают характер военных приготовлений страны-агрессора и ее концентрация войск на границах с нашим государством.

Министр иностранных дел отметил, что только Москва наращивает силы и несет ответственность за эскалацию войны на Донбассе. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных медиа 20 апреля.

Наращивание российских военных сил на границах Украины сейчас является даже более массивным, чем в 2014 году. Это означает, что мы не можем исключать ни одного сценария. Мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новую стадию агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут готовы сделать это уже через несколько недель,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что военные приготовления России носят стратегический характер, и сейчас от действий Украины и стран Запада зависит, удастся ли удержать Путина от дальнейших агрессивных шагов.

В то же время министр подчеркнул, что в войне с Россией, за которую только Москва несет ответственность, Украина рассчитывает, в первую очередь, на собственные силы, но и ожидает поддержки со стороны демократического мира.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины отдали приказ не отвечать на провокации

пророссийских боевиков на Донбассе.

Ситуация на Донбассе напряженная

Дмитрий Кулеба отметил, что с начала 2021 года в результате атак оккупантов на Донбассе погибли 30 украинских военных. По его словам, большинство из них были убиты российскими снайперами: "Выстрел снайпера – это умышленное убийство".

Также глава дипломатии добавил, что Украина не планирует никакого вооруженного наступления, эскалации или провокаций, чтобы завершить войну на Донбассе. Все силы наше государство бросило на политическое и дипломатическое решение конфликта.

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