Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Новые министры в правительстве Шмыгаля

Источник: 24 канал

18 мая правительство покинули сразу трое министров:

глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий,

глава Минздрава Максим Степанов,

министр экономики Игорь Петрашко.

Один день министерства побыли без руководителей, а уже 20 мая Верховная Рада назначила новых министров.



Изменения в правительстве Дениса Шмыгаля / Инфографика 24 канала

Новым министром Минздрава, как и предполагалось ранее, стал Виктор Ляшко – главный санврач Украины и экс-заместитель Максима Степанова. За Ляшко на посту министра проголосовали 262 народных депутата. Не голосовали за него нардепы от "Голоса", "Батькивщины", ОПЗЖ и "Европейской Солидарности".

Приоритетным направлением на новом посту он назвал борьбу с коронавирусом. К тому же пообещал, что до конца 2021 года вакцинироваться смогут все желающие.

Подробнее До конца года все желающие вакцинироваться, смогут это сделать, – Ляшко

Министерство инфраструктуры возглавил Александр Кубраков – бывший руководитель "Укравтодора". За его кандидатуру проголосовали 284 нардепа. По словам новоназначенного министра, в результате работы 2020 – 2021 годов в Украине удастся отремонтировать почти 40% основной сети дорог.

Министром экономики и первым вице-премьером стал Алексей Любченко – теперь бывший глава Госналоговой. Назначение Любченко поддержали 293 нардепа. Новый министр заверил, что будет активно поддерживать средний и малый бизнес. Ведь именно малый бизнес он считает драйвером экономики.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Источник: 24 канал

По случаю второй годовщины со дня своей инаугурации Владимир Зеленский дал большую 3-часовую пресс-конференцию. На ней глава государства обсудил войну на Донбассе, борьбу с олигархами, назвал приоритеты своей работы, поделился деталями празднования Дня Независимости и рассказал, планирует ли идти на второй срок.

Мероприятие провели в ангаре госпредприятия "Антонов". На мероприятие аккредитовали 100 СМИ и около 200 журналистов.



Пресс-конференция состоялась в ангаре возле самолетов "Руслан" и "Мрия" / Фото Офиса Президента

Место проведения выбрали из-за санитарно-эпидемических мер и необходимости большой территории, а также из-за определенной метафоричности. Как объяснил Зеленский, Украина должна восстать как самолет "Антонов".

Учитывая это, мы должны помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сейчас находимся и понимать, что мы будем делать в будущем. Надо поднять Украину вверх, как поднимается самолет "Антонов",

– подчеркнул Зеленский.

В течение трех часов Зеленский, отвечая на вопрос СМИ, обсудил насущные проблемы Украины: войну с Россией, деолигархизацию, санкции СНБО и коронавирус.

Вопрос войны на Донбассе

Глава государства заявил, что вопрос прекращения войны на Донбассе и возвращения в состав Украины оккупированных территорий остаются приоритетными. Он рассказал, что 19 мая состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. На нем удалось договориться об открытии КПВВ на Донбассе.

Также Зеленский отметил, что в последнее время поддержка Украины со стороны Франции и Германии ослабла. В основном это связано с российским проектом "Северного потока-2".

Подробно о том, что рассказал Зеленский на своей пресс-конференции читайте по этой ссылке.

Зеленский о праздновании Дня Независимости

На экране продемонстрировали логотип "30-летие Независимости Украины". Основным атрибутом праздника станет цветок как символ расцвета Украины.



Логотип 30-летия независимости / Фото Анны Брыковой, 24 канал

По словам президента, этот праздник украинцы запомнят навсегда. 23 августа во всей Украине поднимут специально построенные к этой дате флаги. Пройдет первый саммит по деоккупации Крымского полуострова. В нем примут участие примерно 30 стран.

Также состоится "саммит первых леди и джентльменов", на котором будут рассматривать важные вопросы. В планах сделать такой саммит регулярным.

24 августа будет парад военный, парад будет большой – как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане,

– поделился президент.

Кроме того, в Украину впервые привезут Конституцию Филиппа Орлика.

Важно С кем-то перепутали, – Кличко о постоянных походах к Зеленскому и хищении денег

СБУ может задержать Козака

Источник: СБУ

Печерский районный суд Киева ответил на ходатайство следователя СБУ и разрешил задержать народного депутата Тараса Козака. Просьбу о задержании соратника Медведчука согласовали в Офисе генпрокурора.

В Службе безопасности заверили, что имеют аргументированные доказательства противоправной деятельности Козака и его сотрудничества со страной-агрессором.

Прокуроры будут просить об аресте Козака

Теперь Тараса Козака должны задержать для привода в суд. Затем ему должны избрать меру пресечения. Сторона обвинения будет просить такую же меру, которую просила для Виктора Медведчука – содержание под стражей или внесение залога в размере более 300 миллионов.



Санкции против Козака и Медведчука / Инфографика 24 канала

По информации СБУ, Козак уже находится в России. В то же время по словам Виктора Медведчука, политик находится на лечение в Беларуси.

В зоне ООС умер военный

Источник: Староконстантиновский городской совет

В районе Операции объединенных сил 17 мая умер военный Сергей Остапчук. Боец был родом из Староконстантиновщины Хмельницкой области. В штабе ООС отметили: потеря не боевая.

Впрочем, точную причину смерти военного не назвали.



Умерший Сергей Остапчук / Фото Староконстантиновского городского совета

Что известно об умершем

Сергей Остапчук служил в воинской части А1556, был прапорщиком. Мужчина 1976 года рождения.

В марте 2015 года Остапчук пошел воевать добровольцем, с марта 2019 года заступил на военную службу по контракту.

У бойца остались мать и двое детей.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память!

День вышиванки

Источник: 24 канал

Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. День вышиванки в Украине в 2021 году приходился на 20 мая. В этом году у этого колоритного праздника юбилей – 15 годовщина со дня основания.

Впервые День вышиванки предложила отмечать одна из студенток факультета истории Черновицкого национального университета в 2006 году, а сегодня общественная и культурная деятельница Леся Воронюк. По ее словам, ее вдохновил знакомый, который постоянно носил вышиванку.

Подробнее Украина празднует День вышиванки: история и традиции колоритного праздника

Главный атрибут этого праздника – вышитая рубашка считается уникальным произведением украинского народа, символом идентификации украинцев.



Что означают символы на вышиванке / Инфографика 24 канала

Вышиванки были не просто одеждой, но и настоящим оберегом – они защищали своих владельцев от всего злого. Именно поэтому рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках и подоле так, чтобы рисунок касался тела.

С праздником вышиванки украинцев поздравили и показали свои рубашки Владимир Зеленский, украинские защитники и защитницы, спортсмены и звезды.

Рекомендуем вам пройти наш тест и показать свою эрудированность или узнать интересные факты о вышиванке.