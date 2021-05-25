Главные новости 25 мая: авиапространство с Беларусью закрыли, встреча Байдена с Путиным в Женеве

Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Отстраненного голову КСУ Александра Тупицкого будут судить. Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин согласовали свою встречу. В Украине впервые будут судить нардепа за кнопкодавство. Такими были главные новости 25 мая.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Рекомендуем Зеленский хочет увеличить численность ВСУ и принять основы национального сопротивления
Украина закрыла авиасообщение с Беларусью
Источник: телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Кабинет Министров одобрил закрытие авиапространства Украины с Беларусью с полуночи 26 мая. Принять необходимые меры поручили Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэроруху".
Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров,
– заявил премьер Денис Шмыгаль.
Госпогранслужба не будет оформлять пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
Какие рейсы отменили
Украинская компания "Мотор Сич" не будет осуществлять рейс Запорожье – Минск, который ранее курсировал 4 раза в неделю. В то же время белорусская "Белавиа" не будет летать из Минска в Киев, Одессу, Харьков и Львов. Да, в общем отменят 65 рейсов в неделю.
В то же время компания "Международные авиалинии Украины" будет облетать воздушное пространство Беларуси во время рейса в Вильнюс, Хельсинки и Ваасу. Из-за этого время полета увеличится на 40 минут. В компании заверили, что стоимость билетов не будут увеличивать.Обратите внимание! Инициатором закрытия авиапространства с Беларусью является президент Владимир Зеленский. Такое решение приняли из-за циничной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Белый дом и Кремль договорились о встрече президентов
Источник: сайт Белого дома
Вашингтон и Москва согласовали встречу американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Она состоится 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили также в России.
Что, по данным Москвы, обсудят президенты:
- состояние и перспективы развития отношений государств;
- проблематику стратегической стабильности;
- актуальные вопросы международной повестки дня;
- взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса;
- урегулирования региональных конфликтов.
Байден хочет поговорить об Украине
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский президент планирует поговорить с российским коллегой об Украине.
Президент поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси,
– сообщила Псаки.
Заметим, Байден предложил Путину встретиться во время их телефонного разговора в апреле 2021 года. Для этого сразу планировали выбрать нейтральную территорию. Кстати, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что решение о проведении встречи Байдена и Путина – правильное и своевременное. В то же время он отмечал, что обсуждать украинские вопросы без участия Киева – неправильно.
Читайте также Похищение Протасевича в Беларуси могло повлечь авиакатастрофу – СНБО
Скандального Тупицкого будут судить
Источник: Офис генпрокурора
Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в уголовном производстве в отношении отстраненного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Прокуратура уже направила обвинительный акт касательно служителя Фемиды в Подольский районный суд Киева.
Почему будут судить отстраненного судью
По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий подкупил свидетеля. В ответ тот должен был либо отказаться от дачи показаний, или предоставить заведомо ложные показания.
Кроме этого, в течение 2018 – 2019 годов служитель Фемиды неоднократно предоставлял в этом производстве ложные показания. Тупицкий делал это в интересах экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины, которого сейчас разыскивают правоохранители.Справка. 29 декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого с должности главы КСУ на 2 месяца. 26 февраля 2021 года глава государства во второй раз одобрил отстранение судьи. Впоследствии он даже отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого.
Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала
Нардеп Поляк предстанет перед судом за кнопкодавство
Источник: Офис генпрокурора
В Украине впервые будут судить народного депутата по обвинению в кнопкодавстве. "Счастливчиком" стал закарпатский мажоритарщик Владислав Поляк. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении парламентария.
Интересно Содействие украинской власти и указания ФСБ: как Медведчук получил "трубу", – расследование
В чем обвиняют чиновника
В феврале 2020 года на заседании Верховной Рады нардеп неоднократно голосовал вместо своего коллеги. Это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Следователи ГБР расследовали дело еще с февраля 2021 года.
Если вину Поляка докажут, ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен.
Смотрите видео о кнопкодавстве Поляка:
Что известно о Владиславе Поляка
В 2010 году политик был депутатом Виноградовского городского совета от "Партии регионов". В 2015 году – депутатом Закарпатского областного совета от политсилы "Видродження". Самовыдвиженца Поляка избрали на выборах в Верховную Раду 9 созыва на избирательном округе №73 на Закарпатье. С июня 2020 года нардеп является членом группы "Доверие".
Источник: "Честно"