Главные новости 6 июня: план Байдена по встрече с Путиным, Россия против формы сборной Украины

Джо Байден обнародовал план для встречи с Владимиром Путиным. Россия требует запретить форму сборной Украины на Евро-2020. В "Слуге народа" анонсировали еще несколько законопроектов по деолигархизации. Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями. В Украине отмечают День журналиста. Такими были главные новости воскресенья, 6 июня.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 6 июня:

План Байдена по встрече с Путиным

Источник: The Washington Post

Глава США Джо Байден уже 16 июня в Женеве встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Байден обнародовал свой план по переговорам с Путиным, а также саммитам G7, НАТО и встрече с руководством Евросоюза. По словам американского президента, Вашингтон готов стоять на защите демократических ценностей.

О чем будут говорить Байден и Путин

США хотят сотрудничать с Россией. В частности, по таким вопросам:

стратегическая стабильность;

контроль над вооружениями.

Однако сначала Байден будет обсуждать все вопросы с партнерами и союзниками – только после этого состоится встреча с Путиным.

Мы – едины в решении вызовов России по европейской безопасности, начиная с агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости США защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов,

– заявил Байден.

Американский лидер добавил, что Путин знает, что он без колебаний отреагирует на возможные негативные действия со стороны Москвы.

Встреча Байдена и Путина: что известно

Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным еще в апреле 2021 года предложил главе Кремля встретиться на нейтральной территории.

Место и дату встречи Белый дом и Кремль согласовали 25 мая.

Президенты США и России планируют обсудить следующие вопросы: кибербезопасность, вопросы целостности Украины, а также ситуацию в Беларуси.

Россия требует запретить форму сборной Украины

Источник: 24 канал

Сборная Украины по футболу представила форму, в которой выступит на чемпионате Европы по футболу. Однако она не понравилась России.

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Что не понравилось стране-оккупанту

На форму нанесена карта страны, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Напоминание россиянам о том, что Крым – это территория Украины, хоть и временно оккупированная, вызвала недовольство. И депутаты требуют ее запретить лишь на основе того, что видение ситуации с Крымом "разнится с позицией России". Хотя весь цивилизованный мир считает Крым оккупированным.

Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение какой-то политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться,

– заявил Дмитрий Свищев.

По его словам, это "политическая провокация", и здесь свое слово должен сказать УЕФА.

Своим желанием того, чтобы УЕФА запретил форму сборной Украины, поделился и почетный президент российского футбольного союза Виталий Колосков. Он убежден, что украинцы нарушают регламент.

Новые законопроекты по деолигархизации

Колосков в 2018 году уже выступал с похожим заявлением. Но, к его сожалению, 3 года прошло, а форму сборной Украины так никто и не запретил.

Источник: "Слуга народа"

Нардеп Евгения Кравчук в эфире телеканала "Эспрессо" заявила, что ее коллеги из "Слуги народа" предложат дополнительные документы по деолигархизации.

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Партия считает, что сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, поэтому необходимо принять законопроект о деолигархизации. Однако, кроме него, "Слуги" предложат по меньшей мере 7 дополнительных документов.

Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовящиеся в процессе. Это нормально,

– сказала нардеп.

Крупный бизнес должен платить налоги

Кравчук добавила, что крупный бизнес должен платить налоги, а не пытаться получить политические преимущества через ручных людей в Верховной Раде или Кабмине.

"5 лет были одни, сменилась власть – пришли другие. И теперь мы пришли совершенно новые люди, которые никогда не были во власти и никогда не были связаны с политикой, и решили бросить вызов системе", – подытожила "слуга народа".

Законопроект об олигархах: основное

Создание законопроекта о статусе олигарха в Украине инициировал Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля.

Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что в реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

Источник: Vanity Fair

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские стали родителями во второй раз. У супругов 4 июня родилась девочка.

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Ребенок появился на свет в больнице в Санта-Барбаре в штате Калифорния. Девочку назвали Лили – в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, семейное прозвище которой – Лилибет. Второе же имя, Диана, выбрали в честь ее покойной бабушки, принцессы Уэльской.

Она весила 7 фунтов 11 унций. Как мать, так и ребенок здоровы, они находятся в их доме,

– говорилось в сообщении представителей семьи.

День журналиста

Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол, после брата Арчи Маунтбеттена-Виндзора, отца принца Гарри, дедушки принца Чарльза, дяди принца Уильяма и его кузенов принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Источник: 24 канал

В Украине 6 июня отмечают День журналиста. Политики и общественные активно поздравляли работников СМИ.

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Владимир Зеленский

Президент провел день вместе с журналистами накануне праздника.

На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, чудесная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы,

– написал Зеленский.

Глава государства отметил, что такие встречи стали традицией.

Кто еще поздравлял журналистов

Премьер-министр Денис Шмыгаль пожелал представителям СМИ профессиональных достижений и хороших новостей.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что журналисты давно перестали быть лишь теми, кто только доносит информацию до общества. По словам политика, их работа является неотъемлемой частью и Рады.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев отметил, что журналисты ежедневно обеспечивают общество беспристрастной и качественной информацией. По его словам, особенно это актуально в условиях гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

​​Мэр Киева Виталий Кличко поздравил журналистов по-особенному, добавив к поздравлениям фото прыжка с парашютом.

Поздравили журналистов министр обороны Андрей Таран, Офис генпрокурора, МВД, СБУ, МИД.

В зарубежном ведомстве сообщили, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма.