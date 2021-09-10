Выводы по делу вагнеровцев, коронавирус у Разумкова: главные новости 10 сентября

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала результаты расследования дела вагнеровцев. На Житомирщине осудили агента ФСБ, который собирал разведданные против ВСУ. Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. Британия проверит биометрические паспорта Украины для возможного безвиза. Таковы были главные новости 10 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

​Важно СБУ пыталась выманить "вагнеровцев", но это не было спецоперацией: выводы ВСК Рады

Выводы ВСК по делу вагнеровцев

Источник: 24 канал

Временная следственная комиссия парламента, рассматривающая спецоперацию в отношении вагнеровцев, объявила, что планирования принудительной посадки самолета с наемниками не было. Впрочем, СБУ действительно инициировала извлечение членов ЧВК "Вагнер" из России в Украину и специальное мероприятие по этому поводу проводилось.

Заманивание вагнеровцев в Украину инициировала СБУ

По словам председателя ВСК Марьяны Безуглой, с 2018 года велось документирование информации о возможных причастных к военной агрессии России на Донбассе. В июле 2020 года СБУ хотела выманить некоторых из них в Украину.

Для этого даже создали фейковый сайт. Сотрудники ГУР Минобороны Украины вели собеседования, чтобы получать информацию, как действует ЧВК и кто в них участвует.

Принудительная посадка самолета с вагнеровцами не планировалась

По замыслу ГУР и СБУ, по прибытию в Стамбул летевшие из Москвы вагнеровцы должны были быть задержаны, "учитывая их участие в сирийской операции". Но, как подытожила Безуглая, кооперации, в частности с Турцией – не было. Поэтому этот сценарий изменился на

Но этот сценарий не рассматривался как основной, не предполагался на этапе реализации как основной, были проработаны риски и они очевидны. Это международная изоляция, потенциал конфликта с нашим стратегическим партнером и тому подобное,

– заметила нардеп.

Безуглая подчеркнула, что наемники долгое время не выдавали себя. Когда это начало происходить, предсказуемо, в дело вмешались уже российские спецслужбы.

Что известно о спецоперации с вагнеровцами

В конце июля 2020 года правоохранители Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке написал, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", для чего выманили их к Беларуси. Но операция сорвалась якобы из-за ливня.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России несмотря на запросы офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

Разумков снова заболел COVID-19

Источник: Дмитрий Разумков

Спикер парламента уже во второй раз подхватил коронавирус. Дмитрий Разумков признался, что даже не догадывался о своей болезни. Однако вовремя обнаружить ее помогло тестирование перед массовым мероприятием.

Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность, то я вас разочарую. Сегодня такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог обнаружить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей,

– написал глава Верховной Рады.

Разумков сказал, что 11 сентября должен был принимать участие в Ялтинской европейской стратегии, но из-за болезни не сможет физически присутствовать. Он поблагодарил организаторов за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила обнаружить болезнь. Также Разумков выразил надежду, что сможет выступить в онлайн-формате.

В каком состоянии спикер парламента

По словам Разумкова, он даже не подозревал, что болеет COVID-19. Ближайшие несколько недель глава парламента будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно.

К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез,

– подытожил Разумков.

Добавим, что спикер Верховной Рады уже второй раз болеет коронавирусом. В прошлый раз он подхватил болезнь менее чем год назад.

Агент ФСБ оказался за решеткой

Источник: СБУ

Работники контрразведки СБУ разоблачили агента ФСБ России, который собирал разведывательные данные на Житомирщине. 10 сентября Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил мужчину к 8 годам за решеткой. Российского агента задержали в апреле 2021 года.

Осужденный признал, что таки сотрудничал с ФСБ. Также он подтвердил, что Россия проводит разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Что известно об агенте ФСБ на Житомирщине

Мужчине – 22 года, он – житель Житомирской области. Для ФСБ он собирал данные о воинских частях региона.

Агент проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВСУ, подготовил детальные схемы территорий воинских частей.

Агент собирал данные о руководящем составе ССО

Агент от своих кураторов получил и специальное задание – установить персональную информацию о руководящем и личном составе подразделения ССО. Речь шла о местах их проживания, образе жизни, автотранспорте и даже маршрутах передвижения.



Мужчина признал свою вину / Фото СБУ

Британия проверит биометрические паспорта Украины

Источник: МВД Украины

Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что страна проверит систему биометрических паспортов Украины. Это нужно для переговоров относительно возможного безвиза между странами.

В этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран,

– отметили в министерстве.

В то же время Монастырский поблагодарил госпожу посла за то, что в мае Великобритания разрешила украинцам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, обменивать украинские водительские права на британские без экзаменов.

Безвиз с Британией: что известно

Недавно глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в последнее время в вопросе введения безвиза между Украиной и Британией заметен прогресс.

Также есть сдвиг по отмене виз с Соединенными Штатами и Канадой. Министр уточнил, что шаги пока малы, ведь политика этих стран является очень консервативной, однако движение все же есть.

В Украине могут ужесточить карантин

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. На повестке дня будет вопрос о внесении изменений в адаптивного карантина.

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Министр здравоохранения Украины отметил, что сейчас его ведомство отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции. Речь о внесении изменений в адаптивный карантин.

Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвать внеочередной Кабмин, где рассмотрят вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантин,

– отметил Ляшко.

Если правительство одобрит изменения, постановление вступит в силу уже через 7 дней. Тогда будут все основания для заседания национальной комиссии ТЭБ и ЧС. Тогда на территории Украины смогут объявить желтую зону эпидемиологической опасности. Кроме того, красную зону смогут устанавливать на территории конкретных областей.

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