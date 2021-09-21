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Украина – в желтой зоне

Источник: Кабмин

21 сентября в Украине провели внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно проходило при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителей ОГА. Глава Кабмина предостерег о том, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается. Чтобы защитить граждан, комиссия приняла решение о переводе всех областей в желтый уровень эпидемической опасности. Он начнет действовать с 23 сентября 2021 года.

Главное об ограничении желтой зоны

Массовые мероприятия разрешены только в случае, если залы заполнены на 50%.

Такая же ситуация со спортивными матчами – могут быть заняты 50% зрительских мест.

Заведения общественного питания могут работать, но только до 00:00.

Учебные заведения разрешено посещать группами до 20 человек.

​Обратите внимание! В Киевской школе экономики считают, что до конца 2021 года Украине не удастся вернуться в зеленую зону. Более того, более 10 регионов в любой момент могут стать "оранжевыми" или "красными".

Преимущества для вакцинированных украинцев

Премьер-министр подчеркнул, что ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на заведения, где персонал и посетители привиты от коронавируса, имеют отрицательный тест или недавно перенесли болезнь и могут это подтвердить. Рассказывая об усилении карантина, Шмыгаль подчеркнул, что именно вакцинация эффективно помогает в борьбе с COVID-19. Он призвал украинцев пройти полный курс прививок и подчеркнул, что это – бесплатно.

Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко высказался о вероятности введения обязательной вакцинации против коронавируса для украинцев. Он не исключает такого развития событий. Впрочем, пока о таком не говорится и остается добровольной. По данным Минздрава, по состоянию на 21 сентября, 6 366 923 украинцы привиты хотя бы одной дозой, а полностью иммунизированы – 5 198 661 человек.

Визит Зеленского в США

Источник: 24 канал

Президент Зеленский второй раз за сентябрь прибыл в США с официальным визитом. На этот раз глава государства прилетел в Нью-Йорке. Там он планирует выступить на 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По предварительной информации, это произойдет в среду, 22 сентября. Сам политик, объясняя цель своей поездки, отметил роль этой площадки в противостоянии российской агрессии.

Мы должны не только говорить, но и требовать ответных действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках, организация ООН – один из главных,

– подчеркнул Зеленский.

С чего президент начал свой визит

По прибытии в Нью-Йорк глава государства посетил мемориальный комплекс "11 сентября" и почтил память жертв теракта. Политик возложил цветы к табличке с именем Джона (Ивана) скалы. Это американец украинского происхождения, который в 2001 году добровольно пошел спасать людей и погиб в здании, охваченном огнем. На тот момент ему был всего 31 год.

В США президент проведет ряд встреч

Как сообщили у Зеленского, в Нью-Йорке украинский лидер встретится с мировыми лидерами, представителями международных организаций, бизнесменами и инвесторами. Кроме этого, у него будет возможность пообщаться с украинской диаспорой.

Коротко о предыдущем визите Зеленского в США

В начале осени украинский президент совершил свой первый официальный визит в США. Там он встретился, в частности, с американским лидером Джо Байденом.

Президент США отметил, что хотел бы снова приехать в Украину. Отметим, что в период с 2009 по 2017 годы он совершил аж 6 официальных визитов в Киев.

Байден заверил Зеленского, что США поддерживают членство Украины в НАТО. К тому же, политик пообещал оказать нашей стране военную помощь.

Кроме этого, представители украинской делегации провели ряд встреч с представителями американского бизнеса и власти. Стороны подписали немало важных соглашений.

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что фактически 50% украинцев оценили визит Зеленского в США, как успешный.

Серия взрывов в оккупированной Ясиноватой​

Источник: "Depo Донбасс"

В оккупированной Ясиноватой, расположенной в Донецкой области, утром 21 сентября прогремела серия взрывов. Сначала российские наемники цинично пытались обвинить украинскую армию – заявляя, якобы речь идет об обстрелах со стороны ВСУ. Оккупанты активно распространяли информацию о том, что "украинские каратели обстреляли школу-интернат". Впрочем, местные жители опровергли это и сообщили, что произошли взрывы на складах боеприпасов. Поэтому заявление боевиков, что и неудивительно, является фейком.

Где расположен город Ясиноватая: смотрите на карте

Знак, свидетельствующий о хранении боеприпасов

О том, что там, где прогремели взрывы, боевики могли хранить оружие и боеприпасы, свидетельствует установленный на месте инцидента знак. На нем есть предостережение о вероятной опасности. "Стоп, мины", – написано на красном фоне с белой иллюстрацией черепа.

Знаки, установленные там, где прогремели взрывы / Коллаж 24 канала

Не стоит искать логики в заявлениях боевиков, – Гармаш

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш прокомментировал инцидент в оккупированной Ясиноватой. Он подчеркнул, что искать политической логики в таких сообщениях оккупантов – не стоит. "Возможно, это провокация. Но, опять же, потому что война. Именно война дает возможности для провокаций", – отметил Гармаш. Также представитель Донецка в ТКГ вспомнил, как недавно боевики обстреляли Счастье и утверждали, что якобы это украинцы сами себя обстреляли, потому что выясняли отношения. "При чем здесь был обстрел мирной инфраструктуры – не понятно. Но такая у них логика", – пояснил Гармаш.

Военный Штефан подает иск против скандального блогера

Источник: 24 канал

После того, как скандальная киевская блогер Таисия Онацкая подала иск против украинского военнослужащего Анатолия Штефана ("Штирлица"), тот решил судиться в ответ. Он требует компенсацию морального вреда, нанесенного девушкой. Адвокаты офицера ВСУ пояснили, что в начале 2021 года блогер распространяла в ютубе ложную информацию относительно Штефана. Она сделала ряд громких заявлений, в частности – утверждала, что тот воюет с мирным населением. Защита военного подчеркнула, что высказывания киевлянки нарушают право на неприкосновенность чести и достоинства и дискредитируют репутацию военного. За это он хочет отсудить у нее 300 тысяч гривен компенсации. Если суд удовлетворит иск мужчины, эти деньги он пообещал направить на благотворительность. "Штирлиц" хочет помочь главному военному госпиталю Минобороны, фондам "Вернись живым" и "Таблеточки". Себе как истцу он намерен символически оставить 1 гривну.

Военного поддержал главнокомандующий ВСУ

На официальной странице в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил Штефана в поддержке со стороны собратьев. Он подчеркнул, что против "Штирлица" ведется кампания, которая является частью гибридной войны России против Украины. Мол, таким образом враг стремится подорвать доверие к армии и государства в целом, дискредитировать военное руководство и повлиять на людей, принимающих решения.

Вооруженные Силы Украины своих не бросают. Мы будем отстаивать каждого офицера и солдата,

– подчеркнул главнокомандующий Вооруженных сил.

В своем телеграм-канале Анатолий Штефан поблагодарил военное руководство за поддержку и подчеркнул, что служит украинскому народу. Он сообщил, что против его информационных ресурсов ведется атака, поэтому пришлось создать запасной канал.

Справка. Анатолий Штефан известен также под псевдонимом "Штирлиц". Он является офицером Вооруженных сил Украины, военным блогером и аналитиком. Ведет свой телеграм-канал, где пишет о победах украинских защитников и антипропаганду.

Что стоит знать о скандале с Онацкой

Девушка оскандалилась из-за видео, в котором выбирает между разными странами, о которых ее спрашивают. Когда перед девушкой поставили выбор "Украина или Россия", она выбрала государство-агрессор.

Именно Штефан одним из первых обратил внимание на эти кадры. Когда история получила огласку, с девушкой отказались сотрудничать ряд компаний, среди них – ASUS. А в Prometheus удалили лекции блогера.

Впоследствии скандальная киевлянка подала иск против офицера ВСУ. Она хочет добиться выплаты компенсации в размере 150 тысяч гривен.



​Скандал с блогером Онацкой, которая любит Россию: смотрите видео