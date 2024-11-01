Россияне уже провели учения с бронетехникой на одном из полигонов на временно оккупированной части Запорожской области. Хотя самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке страны, враг все равно тренирует и готовит свои войска на Юге.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что россияне могут там усилить наступление. Однако последние удачные наступления россиян на Юге – это лишь тактические успехи врага.

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Способны ли россияне пойти в наступление на Запорожье

Руководитель Центра отметил, что больше всего угроз на линии фронта остается на Востоке Украины, где продолжаются ожесточенные бои. Это остается приоритетным направлением россиян.

О проведении тренировок и подготовки оккупантов на Запорожском направлении, это действия с комбинированным характером.

С одной стороны, это для россиян тылом для обеспечения и подготовки там пополнения, ведь там есть полигоны и не только, из которых потом Россия перебрасывает своих военных и технику.

С другой стороны, враг атакует на Юге и пытается прорваться дальше.

Второй момент является свидетельством того, что враг может готовить определенные действия, у россиян есть намерения активизироваться на этом участке. Я не думаю, что они будут пытаться прорваться в Запорожье, у них нет тех сил и средств. Однако они могут просто прорваться по фронту. Будет ли это как отвлечение внимания наших сил с Востока – увидим,

– пояснил Мусиенко.

Он подчеркнул, что после того, как оккупанты имели успехи на Времовском выступе, могло сформироваться впечатление, что они могут развить наступление и дойти чуть ли не по трассе в Запорожье. Однако это были тактические успехи противника. Поэтому нельзя сказать, что после этого Россия получает возможности для стремительного стратегического прорыва.

К слову, на Юге Украины россияне сосредоточили до 200 тысяч своих военных. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, что это количество присутствует не только в Запорожской и Херсонской областях, но и в Крыму. Россия не использует такое количество военных для атаки на конкретном направлении.