Изготавливают в сотрудничестве с Германией: Зеленский показал Шольцу новые украинские дроны
Украина и Германия совместно изготавливают вооружение, в частности дроны. Владимир Зеленский и Олаф Шольц вместе осмотрели новые умные беспилотники, созданные в результате этого сотрудничества.
2 декабря Киев неожиданно посетил Олаф Шольц. Вместе с президентом Зеленским он осмотрел новые беспилотники, которые Украина изготовила в сотрудничестве с Германией, передает 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского в соцсети Х.
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Киев и Берлин совместно производят дроны
По словам главы государства, немецкому канцлеру показали дроны с умным компонентом. Среди них – воздушные и наземные беспилотники, FPV-дроны, системы управления. Также с иностранным гостем пообщались представители компаний-производителей.
Очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией,
– сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что это оружие помогает нашим защитникам, и поблагодарил Берлин за важную поддержку нашего оборонного потенциала.
Шольцу и Зеленскому презентовали дроновые разработки / Фото соцсеть Х Зеленского
Шольц осматривает новые украинские БПЛА: смотрите видео
К слову, канцлер Германии анонсировал передачу Украине до конца года пакета военной помощи на 650 миллионов евро.