Украинский дрон на 3000 километров прошел испытания, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил об успехе Украины в производстве собственных дронов. Недавно прошел испытания дальнобойный беспилотник.

17 марта во время вечернего обращения президент Зеленский рассказал, что сегодня провел Ставку. Среди самых главных обсуждаемых вопросов были дроны, передает 24 Канал.

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Украина успешно испытала дальнобойный дрон

Глава государства отметил, что есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов.

Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытание. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую ​​линейку дальнобойных средств, которая поможет обеспечить безопасность нашего государства,

– сообщил украинский лидер.

К слову, Украина разработала беспилотник, который может переносить до шести FPV-дронов и работать как ретранслятор связи. Напомним, что во время атаки на Москву 11 марта, в том числе на Московский НПЗ, защитники использовали самолет-носитель БпЛА UJ-22 Airborne украинского производства. Он имел на своем борту несколько дронов UJ-31 "Ливень".