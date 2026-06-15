Три различных типа контрактов и условия оплаты: в Минобороны рассказали о новых контрактах для военнослужащих

Украина намерена ввести новые типы контрактов для военнослужащих и гражданских лиц, которые будут предусматривать четко определенные сроки службы, денежное довольствие, дополнительные выплаты и гарантированное право на отсрочку после завершения контракта.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник во время брифинга, передает "24 Канал".

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Что предусматривают новые контракты?

Новый пехотно-штурмовой контракт предназначен для определенных пехотных должностей в боевых подразделениях и предусматривает активное участие в боевых действиях. Для действующих военнослужащих срок службы по такому контракту составит 10 месяцев, для новобранцев – 14 месяцев, а для военных, уволенных во время действия военного положения – шесть и более месяцев.

Среднее денежное обеспечение по контракту оценивается в 300 тысяч гривен в месяц, а максимальное может достигать 460 тысяч гривен.

Новый боевой контракт распространяется на определенные боевые должности, не входящие в пехотно-штурмовое направление. В частности, речь идет о пилотах БПЛА, операторах РЭБ и артиллеристах. Срок службы составляет 24 месяца. Военнослужащие на боевых должностях будут получать около 120 тысяч гривен в месяц, а во время выполнения задач в тылу – от 30 тысяч гривен.

Новый базовый контракт предусмотрен для любых должностей в любых подразделениях, в частности для делопроизводителей, логистов и штабных работников. Срок службы по нему составляет 24 месяца. Минимальное денежное обеспечение по такому контракту определено на уровне 30 тысяч гривен в месяц, а общий диапазон выплат составит от 30 до 70 тысяч гривен.

Их ключевые отличия в сроках, продолжительности отсрочек, а также огромная разница в заработной плате. Чем более рискованна работа у людей на фронте, а мы знаем, что сейчас пехотинцы — это самая рискованная работа, тем больше они имеют право на самую короткую службу и на самую высокую зарплату в украинской армии,

– пояснил Мстислав Баник.

По его словам, новые типы вышеупомянутых контрактов будут действовать в ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Более того, напомним, что ранее уже сообщалось, что новый контракт смогут подписать как действующие военнослужащие, так и гражданские лица. Те, кто проходит службу по контракту, также смогут перейти на новые условия.