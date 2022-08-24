Укрпочта запустила в продажу новую блок-марку ко Дню Независимости: что известно
Источник:Укрпочта
К 31-й годовщине Независимости Украины Укрпочта выпустила блок-марку и конверт, символизирующий борьбу украинцев в войне против оккупантов. Они выйдут под общим названием "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".
Новую марку главный почтовый оператор выпустит миллионным тиражом. Об этом говорится в каталоге марок Укрпочты на его сайте.
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В борьбе за свободу украинцы демонстрируют невероятные проявления героизма, патриотизма, несокрушимости, любви к своей Родине… Почтовым выпуском "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" уважаем украинцев, которые для всего мира стали настоящими героями,
– говорится в сообщении.
В Укрпочте отметили, что 24 февраля 2022 года россия начала новый этап восьмилетней войны против Украины – полномасштабное наступление, которое длится уже 6 месяцев.
Также там добавили, что российские захватчики столкнулись с огромным сопротивлением украинцев, что наносит врагу значительные ежедневные потери.
"Хотя враг каждый день совершает ракетно-бомбовые массированные удары по мирным украинским городам и селам, устраивая геноцид украинского народа, нация остается непобедимой", – сообщает организация.
Блок-марка "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" и конверт станут первым подобным выпуском во время войны. Их тираж будет составлять 1 миллион, художником стал Антон Хрупин.
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Марки Укрпочты во время войны: что известно
- 1 марта Укрпочта заявила, что выпустит марку с девизом "русский военный корабль, иди…!".
- Тираж марки составлял 1 миллион экземпляров, а выпустили ее 12 апреля. Люди становились в длинные очереди, чтобы ее купить.
- После этого Укрпочта решила ввести новую партию марок "русский военный корабль… все" .
- Кроме того, Укрпочта решила и дальше выпускать марки на тематику борьбы украинского народа против российского нашествия.
- В августе Укрпочта выпустит марку с известным черниговским псом-сапером Патроном. Кроме того, художники готовят для марок эскизы архитектурных сооружений.
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