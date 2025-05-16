Череп оккупанта под ногой: в Запорожье появились новые патриотические муралы
- В Запорожье созданы новые патриотические муралы, которые напоминают о Движении Сопротивления на оккупированных территориях.
- Патриотические стенописи появились и в прифронтовых городах Запорожской области – Гуляйполе, Орехове и Степногорске.
В Запорожье нарисовали несколько новых муралов из серии "Стінописи Опору". Они не только поднимают патриотический дух, но и напоминают о Движении Сопротивления на оккупированных территориях.
Запорожские патриотические муралы переосмысливают фигуру казака. Ранее на здании спортивного комплекса "Титан" нарисовали казака Мамая. А в другом месте – тень Движения Сопротивления.
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Какие новые муралы появились в Запорожье
На стене Ждановского пляжа нарисовали участника Движения Сопротивления с автоматом и ноутбуком. Под его ногой – череп в шлеме с буквой "z". Ноутбук напоминает, что современная война ведется не только на фронте, но и в информационном пространстве и в киберпространстве. Автор рисунка – известный художник Сергей Брылев.
Новый мурал в Запорожье / Фото предоставлено 24 Каналу
Еще один мурал на стене Ждановского пляжа в Запорожье изображает адрес веб-сайта Движения Сопротивления (opir.org.ua) и знак Движения Сопротивления.
Как в Запорожье создают патриотические стенописи: смотрите видео
Художник Андрей Ермоленко, лауреат Шевченковской премии, нарисовал "Трех в капюшонах" на стене бывшего Вознесеновского рынка по улице Победы, 72. Снайпер, оператор с ноутбуком и фигура, которая обращается к зрителю, символизируют различные звенья сопротивления. Это своеобразный визуальный манифест украинского Движения Сопротивления, которое действует везде – в физическом пространстве, информационном и киберпространстве.
Мурал "Трое в капюшонах" / Фото предоставлено 24 Каналу
Важно, что патриотические стенописи появились на стенах разрушенных зданий прифронтовых городков Запорожской области – Гуляйполя, Орехова и Степногорска.