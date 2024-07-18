В арсенал ВСУ добавили ориентировочно 10 новых иностранных и украинских пистолетов, – Минобороны

В министерстве рассказали, что украинские военные смогут пользоваться более 10 новыми пистолетами. Речь идет об оружии украинского и иностранного производства.

В Минобороны рассказали, что они уже допустили к эксплуатации новые образцы пистолетов и пистолетов-пулеметов. Перед этим в ведомстве объясняли, что вернули ВСУ боеприпасы, которые ранее хотели утилизировать.

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Что известно о новых пистолетах для ВСУ

В арсенал ВСУ вошли пистолеты иностранного производства от известных оружейных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство допущенных к эксплуатации пистолетов и пистолетов-пулеметов имеют калибр 9 миллиметров, однако среди них есть также образцы с более мощным калибром 11,43 миллиметра,

– объяснили в министерстве.

По их данным, пистолеты-пулеметы:

легкие, компактные и эффективные;

как правило, они оснащены магазинами на 30 патронов, однако один из новых образцов может быть конвертирован для использования магазинов на 15, 20 и 25 патронов. Также он имеет складной приклад в обе стороны и адаптер для установки глушителя.

Все пистолеты-пулеметы характеризуются очень высокой скорострельностью, что является крайне важным в условиях ближнего боя,

– заверили в ведомстве.

Кстати, в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники заявили, что упростили до 10 дней процедуру получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники.