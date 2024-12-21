Новые послы в Китае, Литве и ряде государств: Зеленский подписал указы о кадровых изменениях

Днем 21 декабря на сайте президента появились указы о кадровых перестановках среди украинских послов. Пока что они касаются не назначений, а увольнений.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента. Днем ранее говорилось о том, что ряд послов изменится. Об этом президент сказал в вечернем обращении. В частности, на посла Турции назначат Наримана Джеляла. Но указы обещали обнародовать позже.

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Каких послов уволил Зеленский 21 декабря

Среди указов есть документ об увольнении Павла Рябикина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Китайской Народной Республике, Андрея Тарана с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Словения, Петра Бешты с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Литовской Республике и Сергея Корсунского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии.



