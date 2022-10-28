Украинские спецназовцы ликвидировали заместителя начштаба "Вагнера"
Источник:спецподразделение "Хорт"
Украинские защитники вступили в бой с подразделением ЧВК "Вагнера". Бойцам удалось ликвидировать заместителя начальника штаба боевиков.
Наемника ликвидировали бойцы спецподразделения "Хорт". Кроме того, защитники получили новый трофей.
Вагнеровцы становятся отдельной армией с самолетами и тяжелым вооружением: анализ ISW
Украинские бойцы ликвидировали заместителя начштаба "Вагнера"
Во время выполнения боевого задания бойцы спецподразделения "Хорт" столкнулись с группой боевиков пресловутого ЧВК "Вагнера". Началось ближайшее сражение.
Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди "двухсотых" вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба. Кроме того, наши защитники "затрофеили" оружие этого самого мертвого оккупанта — АК-12,
– говорится в сообщении.
В спецподразделении рассказали, что этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.
"Поздравляем наших сослуживцев с хорошим уловом, а оккупантам в очередной раз напоминаем — в Украине вас ждет только смерть", — подытожили спецназовцы.
Интересно "Эвакуация" из оккупированной Херсонщины, новая партия "мобиков" и потери врага: главное от Генштаба
Общие потери России по состоянию на 28 октября
Всего с начала полномасштабной войны украинским защитникам уже удалось ликвидировать почти 70 тысяч оккупантов. Кроме того, Россия стремительно теряет технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши герои уже испепелили:
- 2640 танков;
- 5378 боевых бронированных машин;
- 1698 г. артиллерийских систем;
- 379 реактивных систем залпового огня;
- 192 средства противовоздушной обороны;
- 272 самолета;
- 251 вертолет;
- 1401 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 351 крылатую ракету;
- 16 кораблей и катеров;
- 4088 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 151 единица специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что точные данные пока уточняются. Поэтому российская захватническая армия, по всей вероятности, потеряла еще больше личного состава и техники
Стоит посмотреть – министерство Шойгу и ПК "Вагнер" враждуют: видео