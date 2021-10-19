Новые правила межрегиональных перевозок: в Минздраве уточнили, как они будут действовать

С 21 октября в Украине межрегиональные перевозки будут проходить по строгим антиковидным правилам. Так, воспользоваться межобластными рейсами можно будет при наличии так называемых "зеленых паспортов".

В Министерстве здравоохранения подробно рассказали о перечне документов, по которому пассажиров будут пускать на межрегиональные рейсы.

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Как будут проходить межрегиональные перевозки

Можно ли показать сертификат в приложении "Дія"​?

Да, именно с ним путешествовать будет легче всего. Для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении "Дія". Подходит как желтый внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и зеленый (о получении полного курса вакцинации).

Недавно в патрульной полиции рассказали, что такие сертификаты будут проверять с помощью планшетов.

Проверять подлинность сертификатов о вакцинации с 21 октября будут работники:

Госпродпотребслужбы,

центра контроля и профилактики болезней,

патрульной полиции.

Могут ли переболевшие использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?

Сейчас COVID-сертификат на основании выздоровления в приложении "Дія" находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей, его можно будет использовать для перевозок. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Впоследствии, как говорилось выше, такие документы будут доступны онлайн в приложении "Дія".

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Если я имею противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую справку для межрегиональных поездок?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

В Минздраве отмечают, что лиц, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине менее 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.

Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации,

– заявили в Минздраве.

Сейчас пассажиры могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?

Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, проводивший прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.

Такие же. Чтобы воспользоваться межрегиональными поездами, нужно будет иметь сертификат вакцинации или "свежий" отрицательный ПЦР-тест. Подробнее читайте по этой ссылке



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Полный текст публикации Минздрава

С 21 октября вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок. Министерство здравоохранения собрало самые частые вопросы относительно новых изменений, с которыми обращаются украинцы и отвечает на них.

Могут ли переболевшие использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?

COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении “Дія” и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей “Дія”, тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в приложении "Дія” , когда он станет доступным.

Можно ли показать сертификат в приложении "Дія”?

Так, для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении “Дія”. Подходит как “желтый” внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и “зеленый” внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Если я имею противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую справку для межрегиональных поездок?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

В то же время, подчеркиваем, что лиц, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине менее 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.

Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.

В настоящее время граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?

Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, проводивший прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.

Если у вас остались еще вопросы, пишите в комментариях – будем рады на них ответить.