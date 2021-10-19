Новые правила межрегиональных перевозок: в Минздраве уточнили, как они будут действовать
Источник:фейсбук Минздрава
С 21 октября в Украине межрегиональные перевозки будут проходить по строгим антиковидным правилам. Так, воспользоваться межобластными рейсами можно будет при наличии так называемых "зеленых паспортов".
В Министерстве здравоохранения подробно рассказали о перечне документов, по которому пассажиров будут пускать на межрегиональные рейсы.
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Как будут проходить межрегиональные перевозки
- Можно ли показать сертификат в приложении "Дія"?
Да, именно с ним путешествовать будет легче всего. Для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении "Дія". Подходит как желтый внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и зеленый (о получении полного курса вакцинации).
Недавно в патрульной полиции рассказали, что такие сертификаты будут проверять с помощью планшетов.
Проверять подлинность сертификатов о вакцинации с 21 октября будут работники:
- Госпродпотребслужбы,
- центра контроля и профилактики болезней,
- патрульной полиции.
- Могут ли переболевшие использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?
Сейчас COVID-сертификат на основании выздоровления в приложении "Дія" находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей, его можно будет использовать для перевозок. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.
- Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?
Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Впоследствии, как говорилось выше, такие документы будут доступны онлайн в приложении "Дія".
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- Если я имею противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую справку для межрегиональных поездок?
Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.
В Минздраве отмечают, что лиц, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине менее 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.
Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации,
– заявили в Минздраве.
Сейчас пассажиры могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.
- Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?
Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, проводивший прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.Обратите внимание! Такие же ограничения будут действовать и на железной дороге. Чтобы воспользоваться межрегиональными поездами, нужно будет иметь сертификат вакцинации или "свежий" отрицательный ПЦР-тест. Подробнее читайте по этой ссылке.
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Полный текст публикации Минздрава
С 21 октября вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок. Министерство здравоохранения собрало самые частые вопросы относительно новых изменений, с которыми обращаются украинцы и отвечает на них.
Могут ли переболевшие использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?
COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении “Дія” и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей “Дія”, тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.
Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?
Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в приложении "Дія” , когда он станет доступным.
Можно ли показать сертификат в приложении "Дія”?
Так, для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении “Дія”. Подходит как “желтый” внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и “зеленый” внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).
Если я имею противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую справку для межрегиональных поездок?
Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.
В то же время, подчеркиваем, что лиц, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине менее 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.
Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.
В настоящее время граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.
Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?
Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, проводивший прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.
Если у вас остались еще вопросы, пишите в комментариях – будем рады на них ответить.