Новые решения СНБО – вскоре, – Зеленский рассказал детали о 3 санкционных пакетах

После введения санкций против нескольких украинцев и иностранцев президент Владимир Зеленский анонсировал другие решения по ограничениям. Новые пакеты санкций принимают, чтобы синхронизироваться с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский прокомментировал введение новых санкций

За 25 мая украинские власти приняли три пакета санкций. Среди тех, кого в Украине ограничили экономическую граждане России, пропагандисты (среди которых – граждане Украины), и лица, которые помогают Владимиру Путину.

Так против россиян, причастных к финансированию враждебной террористической деятельности, финансовым махинациям и схемам обхода санкций в интересах страны-агрессорки, ввели первый пакет санкций. Это, в частности, касается Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова.

Второй пакет приняли против пропагандистов, действующих в интересах врага и способствующих российским ударам по Украине.

Против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и связанные с ним до сих пор Украина приняла третий санкционный пакет.

Сейчас готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно – это физические и юридические лица из России и связанные с ней, работающие на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО – вскоре,

– сообщил президент Украины.

Напомним, под санкции в этот раз попали не только люди, но и юридические лица, так или иначе сотрудничающие с Россией.