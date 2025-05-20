Заявил, что "есть шанс" на прогресс: Трамп не будет вводить новые санкции против России

Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против России. Американский лидер говорит, что "есть шанс" на прогресс.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп не будет усиливать санкции против России

Президент Соединенных Штатов заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против страны-агрессора России, "поскольку есть шанс" на прогресс.

Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет,

– сказал Трамп.

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Напомним, вечером в понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа телефонный разговор Путина и Трампа, который продолжался более 2 часов. Перед своим разговором с главой Кремля Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Впоследствии президент Украины сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.