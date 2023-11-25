ВСУ отбили 50 атак на восточном фронте, новые штурмы Авдеевки: карта боевых действий 25 ноября

Оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Всего за минувшие сутки произошло 74 боевых столкновения, об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 25 ноября. Как изменилась ситуация на фронте за сутки, анализирует 24 Канал, учитывая также данные Института изучения войны (ISW) и онлайн-карты DeepState.

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Авиационные удары получили:

Серебрянское лесничество Луганской области;

Спорное, Клещеевка, Заря, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области;

Змиевка, Новоберислав, Николаевка, Ольговка, Львово Херсонской области.

Обзор карты боевых действий за 25 ноября: смотрите видео

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Подробно о ситуации на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг не прекращает штурм Авдеевки

В Генштабе сообщили, что на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери.

Отмечают, что безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 30 атак.

В то же время в обзоре Института изучения войны (ISW) сообщили, что новые штурмы Авдеевки россияне начали со "слабыми механизированными силами". Аналитики считают, что атаки врага "не приведут к быстрому продвижению".

Россияне пытаются окружить Авдеевку: карта

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

За Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино и Новопокровки Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Удары по противнику

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.