"Украинцам не нужны слова": Мишель подвел итоги Европейского Совета для Украины

Во время заседания Европейского Совета президент Украины Владимир Зеленский призвал передать новые системы ПВО. Союзники начали работать над этим вопросом и первые поставки должны быть выполнены в ближайшие недели.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель по результатам первого дня саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также "В лучшем случае": премьер Финляндии назвал сроки, в которые Украина получит новые системы ПВО

Шарль Мишель отметил, что между европейскими лидерами была дискуссия, и те страны-члены, которые имеют определенные возможности, понимают, что Украине важно передать больше систем ПВО и снарядов к ним как можно быстрее.

Союзники обещают выполнить обещания

Со своей стороны Владимир Зеленский отметил, что украинцам не нужны слова, им нужна военная техника.

"Это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы выполнили наши обещания. И я могу вас заверить, что все заинтересованные стороны, все участники, они делают все возможное, чтобы ускорить это", – прокомментировал Шарль Мишель сроки передачи новых систем ПВО.

Президент Европейского Совета также напомнил, что ЕС за короткий промежуток времени увеличил оборонные возможности с точки зрения производственных мощностей. Впрочем, этого недостаточно и он призывает использовать имеющиеся запасы, особенно в области ПВО.

Саммит мира

Кроме того, во время заседания европейские лидеры обсудили саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии. Шарль Мишель говорит, что Евросоюз хочет взаимодействовать со всеми странами мира, в частности с Глобальным Югом, чтобы встреча была эффективной.

"Мы чрезвычайно решительно настроены поддерживать Украину. Мы не недооцениваем вызовы, которые стоят перед украинцами на местах, и мы знаем, что на нас лежит ответственность", – сказал Мишель.

Президент Евросовета также сообщил, что украинский лидер призвал европейских партнеров убедить США предоставить помощь, которую ждет Киев.

Украине нужны системы ПВО: актуально