Россия хвастается "большой партией" новых истребителей пятого поколения Су-57
- Российская армия получила "большую партию" истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения, однако точное количество не разглашается.
- Су-57 может достигать скорости до 2450 километров в час и имеет дальность полета около 3500 километров, но ранее сообщалось о проблемах с радаром и системой управления.
Российская армия получила "большую партию" истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения.
Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех". Правда, о каком количестве идет речь, неизвестно.
Смотрите также Россия, вероятно, готовит новый массированный обстрел: авиация врага активизировалась
Что известно о новых Су-57?
В ОАК утверждают, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний. Пилоты российского минобороны протестировали машины в различных режимах работы.
Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается этот тип самолетов. Перспективные возможности, заложены в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения,
– заявил летчик Су-57 воздушно-космических сил России.
Отмечается, что истребители способны поражать воздушные, наземные и морские цели. Они якобы могут применяться круглосуточно, в частности в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.
В ОАК заявили, что авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – "лучший самолет в своем классе", но они не собираются останавливаться на достигнутом.
Справочно. Су-57 – самый новый российский серийный истребитель. Он может достигать скорости до 2450 километров в час и имеет дальность полета примерно 3500 километров.
Сами россияне восхваляют свою разработку. Впрочем, международные специалисты более сдержанны. К тому же, еще в 2024 году сообщали о проблемах с радаром и тепловой видимостью, а еще с центральным компьютером и системой управления.
Как Россия совершенствует дроны
Россияне при технологической поддержке Китая совершенствуют возможности своих дронов на оптоволокне. Их беспилотники теперь могут летать на большее расстояние. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечал 24 Каналу, что Китай – основной производитель технологий в мире микрочипов, оптоволоконного кабеля. Поэтому это комплектование контейнерами бесперебойным потоком поставляют россиянам.
Усовершенствовали оккупанты и "Шахеды". Недавно у них обнаружили двойную боевую часть. А еще они могут сбрасывать противотанковые мины ПТМ-3. Например, такой случай был зафиксирован в Ровенской области.