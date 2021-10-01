В то же время смена власти в Германии может повлиять на срок запуска трубопровода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как говорится в российских изданиях.

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Возможны различные сценарии

По его словам, дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, в том числе и те, которые будут сертифицировать газопровод.

Никакой паузы в работе не предусмотрено, работа происходит,

– сказал Песков.

Он заявил, что, как и отметили ранее, возможны более и менее оперативные сценарии.

Отметим! Советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук заявила, что "Газпром" не имеет права на сертификацию "Северного потока-2".

Сроки запуска российского газопровода