Водночас зміна влади в Німеччині може вплинути на термін запуску трубопроводу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, як мовиться у російських виданнях.

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Можливі різні сценарії

За його словами, річ у тому, що в Німеччині продовжують працювати всі відомства, зокрема й ті, як сертифікуватимуть газопровід.

Жодної паузи в роботі не передбачено, робота відбувається,

– сказав Пєсков.

Він зауважив, що, як і зазначили раніше, можливі більш і менш оперативні сценарії.

Відзначимо! Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук заявила, що "Газпром" не має права на сертифікацію "Північного потоку-2".

Терміни запуску російського газопроводу