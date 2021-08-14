Дипломатический скандал с Россией: школа при посольстве в Праге может не открыться

Русская школа при посольстве в Праге может не начать новый учебный год. Причина в том, что Москва требует для учителей дипломатической аккредитации, а Прага готова предоставить обычные визы.

Ранее учителя этой школы действительно имели дипломатический статус. И чешское издание пишет, что для их страны такая практика является необычной.

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Школа при посольстве России может не открыться

Чешская сторона сообщает, что учителя других международных школ (японской или немецкой) в стране не имеют дипломатического статуса и работают на "обычных" условиях. Зато российские учителя считались аккредитованным дипломатическим персоналом до весны 2021 года.

После скандала с выдворением дипломатов, Россия обратилась к Чехии с просьбой продолжить работу российской школы в Праге, которую создало посольство России.

В чешском МИД в конце мая ответили, что:

разрешат продолжить работу школы;

однако при условии, что работники школы будут выполнять работу на основе общего закона о трудоустройстве иностранцев – то есть не будут аккредитованным дипломатическим персоналом.

Как было отмечено в заявлении чешского МИД, Чехия предложила России сотрудничество в оформлении документов о праве на пребывание для работников школы. Однако Кремль настаивает на своем.

Россияне не обращались за визами, они просто присылают дипломатические ноты о том, что учителя должны быть дипломатами,

– рассказал изданию анонимный источник.

На странице школы уже опубликовали сообщение со словами о том, что школа может не работать.

"К сожалению, несмотря на все принятые посольством шаги для восстановления полноценного функционирования образовательного подразделения, приемлемого варианта, который бы позволил начать обучение детей в школе, пока не нашли", – рассказали в школе.

Там также отметили, что будут продолжать предлагать решения для выхода из ситуации.

Причины нового скандала между Россией и Чехией

В конце мая Чехия и Россия договорились о приведении в паритетное соотношение численности посольств России в Праге и Чехии в Москве. В посольствах осталось работать одинаковое количество людей.

Сейчас Чехия выступает на сохранение аналогичного количества дипломатов. Ведь именно об этом стороны и договорились ранее. Если бы страна удовлетворила требование Кремля, то это нарушило бы договоренность или России нужно было бы отказаться от 15 из 25 административно-технических работников с аккредитованным статусом, чтобы заменить их учителями.

Прага не считает, что Россия на это согласится. Более того, возможен вариант – чтобы Россия согласилась "обменять" дипломатический статус учителей на аналогичное увеличение дипломатического штата посольства Чехии в Москве. Прага считает этот вариант невероятным.

Дипломатический скандал с Россией: коротко