Может пройти более 1000 километров, – Свитан оценил возможности модернизированного украинцами дрона
Украинские специалисты научились переделывать обычные дроны в ударные. Речь идет о БПЛА, который был переработан из дрона Ninja. Один из них разбился в России на расстоянии более 900 км от границы с Украиной.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это дешевый легкомоторный аппарат, который стоит 10– 20 тысяч долларов. Его обустраивают системой наведения и GPS-навигацией и он находится под прямым управлением летчика-оператора.
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Больше самолет, чем дрон
Разработка украинских специалистов может быть как дроном-камикадзе, так и ударным дроном. Он может сбрасывать авиабомбы ОФАБ-100, которые крепятся к нему на подвес.
Таких бомб, по словам военного эксперта, у нас очень много. Такой аппарат может пройти не менее 600 километров, а если будет иметь дополнительный бак и прямое управление, то 1000– 1500 километров. Вести его оператору придется несколько часов.
Этими аппаратами должны заниматься Военно-воздушные Силы – это самолет, а не в прямом смысле беспилотник. Он может поднимать до 300 кг нагрузки: 100 кг – это бомба, еще 100 – система управления и еще 100 литров дополнительного топлива. Однако это именно самолет, и им должен управлять летчик,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Подобных аппаратов в Европе – тысячи, они стоят там списанными и никогда не будут функционировать. А управлять ими могут даже лётчики на пенсии. Однако такие дроны нужно запускать сотням – не десятками – в сутки. Это позволит полностью "осушить" российскую ПВО. Враг, по его мнению, ничего не сможет с ними поделать.
Также в Украине много аэродромов для запуска этих летальных аппаратов. Им нужна взлетная полоса длиной всего в 200 метров. По большому счету, он может взлететь с любого поля.
"В Украине летный и инженерный состав тех, кто уже на пенсии, можно привлечь для переделки этих дронов и управление ими", – подчеркнул Роман Свитан.
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Что известно о новом дроне, усовершенствованном украинцами
- Издание Forbes сообщило, что Украина использовала новый летательный аппарат. Один из них разбился на расстоянии примерно 900 км от российско-украинской границы.
- Оказалось, что он является адаптацией Ninja – дрона, который в готовом виде можно приобрести на Aerosor в Киеве. Также он есть в виде комплекта, который можно собрать дома.
- Nynja может преодолевать расстояние более 600 километров со скоростью примерно 160 километров в час с полезной нагрузкой в несколько десятков килограммов.
- Управление беспилотником Nynja осуществляется благодаря видеокамере, которая помогает оператору, подключенному к БПЛА через спутник, направлять его на цель в последние секунды полета.
- В то же время автономная навигация дрона на протяжении примерно шестичасового полета, вероятно, осуществляется с помощью GPS.
- Также дрон может нести 100-килограммовую бомбу FAB-100, закрепленную под днищем. Возможномть переноса взрывного груза под днищем может означать, что Nynja способен сбросить бомбу, а затем возвратиться на базу.
- Ранее россияне сообщали, что наблюдали якобы полет "метеозонда" в своем воздушном пространстве. Это – беспилотный аэростат, который переносит взрывчатку и сбрасывает ее по сигналу GPS-трекера.