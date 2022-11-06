Новый год во время войны: Кличко рассказал, будут ли празднования в Киеве
До Нового года осталось совсем мало времени, однако пока неизвестно, как его будут праздновать во время полномасштабной войны. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, будет ли в Киеве елка.
В эфире национального телемарафона Кличко заявил, что городские власти в первую очередь отталкиваются от безопасности горожан. Ведь это ключевое.
Заметьте Киевляне скупают газовые баллоны: в КГГА призвали помнить о правилах безопасности
Будут ли в Киеве празднования Нового года
Кличко отметил, что Новый год и Рождество никто не отменит.
Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье, но массовых празднований 100% не будет,
– заметил мэр.
Он добавил, что в настоящее время городские власти рассматривают вопрос, устанавливать ли главную елку.
"Однако следует также пройти эти сложные времена, чтобы новогодняя елка все-таки была. Мы рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности", – заявил Кличко.
По его словам, ближе к Новому году городские власти смогут сообщить, точно ли ее будут устанавливать.
"Но предварительно могу сказать, что и новогоднюю елку мы рассматриваем. Атмосфера Нового года должна быть. Каждый загадывает желание на Новый год. И я убежден, что каждый будет желать только одного – чтобы в Новом году мы победили, чтобы в Новом году мир вернулся на нашу Родину и вернулись живыми и здоровыми наши защитники. Это ключевое желание", – отметил мэр.
Кличко подытожил, что в Киеве не хотят отменять Новогодние празднования, пусть даже они будут в ограниченном режиме. Ведь свет, несмотря на эту тьму, которую принесли российские оккупанты, должен сохраняться – украинцы должны почувствовать тепло и радость праздников.Любопытно! В прошлом году на Софиевской площади установили 31-метровую новогоднюю елку. Праздничное дерево обошлось городу в 9 миллионов гривен. Эти деньги предоставили столице спонсоры.
Кличко сказал, угрожает ли Киеву полный блекаутМэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи.
Мы делаем все, чтобы полного блекаута не произошло. Но будем откровенны – наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения, и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться,
– заявил Кличко.
В Киеве уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды, а также оборудовали пункты обогрева. Городской глава заверил, что город готов к разным сценариям.
Стоит посмотреть – в Киеве произошла серия взрывов: видео