Киевские власти призвали не игнорировать сигналы тревоги в новогоднюю ночь

Городские власти призвали киевлян и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников. Также в КГГА напомнили об обязательности соблюдения комендантского часа и запрете пиротехники.

Киевлян призывали соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других.

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В КГГА напомнили правила безопасности во время новогодних праздников

Городские власти призвали жителей и гостей столицы непреклонно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 5:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

Следует планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа,

– отметили в КГГА.

Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы пойти к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги.

"Не забывайте, что необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность", – подчеркнули в КГГА.

Киевлян просят не игнорировать воздушную тревогу

Метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, а наземный общественный транспорт – до 22:30. Подробную информацию о закрытии каждой станции можно просмотреть по ссылке . При воздушной тревоге наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Городские власти призвали киевлян и гостей города быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в частности, в период праздников, ведь наш враг – непредсказуем.

Кроме того, в КГГА напомнили, что в Киеве действует запрет на реализацию и запуск:

фейерверков,

салютов,

пиротехнических средств.

Правоохранители будут реагировать на такие случаи.

"Во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны", – говорится в сообщении.

Мобильные группы быстрого реагирования будут патрулировать закрепленные за ними сектора столицы. Кроме того, спасатели КАРС круглосуточно будут оказывать жителям помощь.