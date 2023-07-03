Путину не время расслабляться: кто может организовать следующий после Пригожина мятеж

Однодневный и безрезультатный в общих масштабах мятеж Пригожина показал слабости путинского режима. По всей вероятности, может быть следующий. Но организует его уже не предводитель вагнеровцев.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин. Он предположил, кто следующим может пойти на Москву и кто защитит Путина.

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Мятеж 2.0

Поход Пригожина на Москву ярко продемонстрировал: в России возможен военный заговор, с помощью которого могут быть достигнуты политические цели. По словам Фейгина, даже оппозиция немного приободрилась после этого. Пригожин создал себе "уникальный имидж" того человека, которым никогда не являлся.

"Пригожин создал себе имидж борца за справедливость, которым он ни разу не был. Человек был по деньгам – криминальный бизнесмен, уголовник, бандит. Но он создал себе публичный имидж, что борется за простого солдата", – пояснил оппозиционер.

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Он не исключает повторения мятежа, но его автором уже не будет Пригожин. Из всех возможных вариантов он выделяет лиц в форме.

Когда контрнаступление удастся, кто сказал, что солдаты (русские – 24 Канал) в окопах не захотят повторить этот трюк? Но какие чины ими будут руководить – мы не знаем. Это возможно. Потому как оказалось, Москву защищать некому. И народ не бросится защищать Путина. Никто же под танки не бросался,

– предположил Фейгин.

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