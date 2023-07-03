Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін. Він припустив, хто наступним може піти на Москву і чи хтось захистить Путіна.

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Заколот 2.0

Похід Пригожина на Москву яскраво продемонстрував: в Росії можлива військова змова, за допомогою якої можуть бути досягнуті політичні цілі. За словами Фейгіна, навіть опозиція трохи підбадьорилася після цього. Пригожин створив собі "унікальний імідж" тієї людини, якою ніколи не був.

"Пригожин створив собі імідж борця за справедливість, яким він жодного разу не був. Людина була по грошам – кримінальний бізнесмен, карний злочинець, бандит. Але він створив собі публічний імідж, що бореться за простого солдата", – пояснив опозиціонер.

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Він не виключає повторення заколоту, але його автором вже буде не Пригожин. З-поміж усіх можливих варіантів він виділяє осіб у формі.

Коли контрнаступ вдасться, хто сказав, що солдати (російські – 24 Канал) в окопах не захочуть повторити цей трюк? Але які чини ними керуватимуть – ми не знаємо. Таке можливо. Бо як виявилося, Москву захищати нікому. І народ не кинеться захищати Путіна. Ніхто ж під танки не кидався,

– припустив Фейгін.

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