Оккупанты массированно обстреляли Энергодар, исчез свет: Верещук призывает эвакуироваться
Источник:телеграмм-канал Дмитрия Орлова
Российские захватчики в очередной раз обстреляли Энергодар. Ирина Верещук обратилась к жителям региона возле ЗАЭС с призывом позаботиться о своей безопасности.
Промежутки между российскими провокациями становятся все короче. Как сообщил мэр города Дмитрий Орлов, в результате обстрелов Энергодара 7 сентября второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу.
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Последствия обстрелов Энергодара
Прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно.
Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю и надо все начинать с начала,
– написал Орлов.
Он призвал энергодарцев соблюдать правила двух стен во время обстрелов. А также сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления.
Россияне держат в заложниках гражданское население возле ЗАЭС
Ирина Верещук также обратила внимание на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По ее словам, российские захватчики продолжают создавать опасную ситуацию на Запорожской АЭС и шантажируют украинцев и весь мир.
Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества,
– отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Она добавила, что россияне содержат в заложниках не только персонал станции. В заложниках оказались и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Речь идет о десятках тысяч людей.
Верещук призывает эвакуироваться
Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения с территорий, прилегающих к атомной электростанции.
В ответ – циничное молчание. Обращаюсь к жителям временно неподконтрольных правительству Украины районов, прилегающих к ЗАЭС: эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем,
– призвала Верещук.
Ситуация в Энергодаре: коротко
- Во вторник, 6 сентября, в Энергодаре раздался мощный взрыв, после которого в городе исчезли свет и водоснабжение.
- Вечером 6 сентября сообщалось, что взрывы в Энергодаре раздавались несколько часов. Известно, что россия ударила по меньшей мере по 5 местам. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал горожан находиться в укрытиях.
- россия усиливает фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения в оккупированном Энергодаре. Задержанных жителей города и пленных военнослужащих ВСУ оккупанты содержат в застенках.
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