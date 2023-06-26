США готовят помощь Украине на 500 миллионов, которая включает технику для наступления, — Reuters

Соединенные Штаты планируют объявить новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость будет составлять до 500 миллионов долларов.

О новом пакете помощи должны объявить 27 июня. Он подтверждает решимость США помочь Украине в борьбе с Россией в то время, как Москва приходит в себя от бунта вагнеровцев.

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США объявят о новом пакете помощи Украине

По словам двух американских чиновников, новый пакет помощи будет включать наземную технику, поскольку Украина переходит в контрнаступление. Ожидается, что в него войдут:

30 боевых машин "Брэдли",

25 бронетранспортеров "Страйкер".

Чиновники на условиях анонимности сообщили, что в рамках этого пакета помощи Украина также получит:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

противотанковое оружие, включая Javelin,

боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger

По их словам пакет еще дорабатывается и может измениться. Белый дом еще не ответил журналистам на просьбу о комментарии по поводу этой информации.

Пакет профинансируется с использованием президентских полномочий на сокращение, или PDA, позволяющих американскому лидеру передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций. Материалы будут поступать из избыточных запасов Соединенных Штатов.

Этот пакет безопасности станет 41-м, одобренным Соединенными Штатами для Украины после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В общей сложности Вашингтон помог нашему государству на сумму более 40 миллиардов долларов.