Придется растягивать: Свитан оценил новый пакет помощи от США

8 июня 2024, 15:28
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Джо Байден объявил новую помощь Украине на 225 миллионов долларов. Однако, если говорить о помощи для ПВО, то денег хватит лишь на несколько дней.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что ракеты для систем очень дорогие. Чтобы максимально выполнять боевые задачи, Украине надо миллиард долларов в неделю. Отметим, что о помощи президент США объявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Париже.

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Насколько хватит помощи

"До 4 – 5 миллиардов долларов в месяц. 225 миллионов – это на несколько дней. Еще растягивать придется. По крайней мере, там есть ПВО", – подчеркнул военный эксперт.

Например, ракеты для ЗРК Patriot, ракеты AIM-120 к NASAMS, а еще – для MIM-23 HAWK. Также есть ПЗРК Stinger. То есть говорится об увеличенной компоненте ПВО.

Вероятнее всего, из-за того, что у нас есть дефицит в противоракетах для зенитно-ракетных комплексов. Поэтому это в таком ускоренном темпе. Пусть небольшая, но помощь была вытянута,
– сказал Роман Свитан.

Помощь от США для Украины: что известно

  • Американский президент извинился перед Владимиром Зеленским за задержку в поставках военной помощи, которая длилась много месяцев. Джо Байден отметил, что американцы поддерживают Украину в долгосрочной перспективе и не собираются оставлять ее наедине.
  • В новый пакет помощи от США также войдут 155-миллиметровые гаубицы, снаряды к ним, боеприпасы для HIMARS, бронетранспортеры М113 и тому подобное.
  • О том, что США могут объявить новую помощь, ранее сообщали источники AP. Украинские военные могут бить вооружением по российской территории. Так украинское государство сможет защитить Харьковскую область.
Автор: Аліна Бурцева