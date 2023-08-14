США официально объявили о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов

США заявили о новом пакете помощи для Украины. Общая сумма помощи составляет 200 миллионов долларов.

Новые поставки будут включать средства для наступательных действий украинской армии. Это уже 44 транш помощи США Украине.

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Помощь от США

Новый пакет помощи от США включает снаряжение и оружие стоимостью 200 миллионов долларов. В этот список входят:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

оборудование и системы для разминирования;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

танковые боеприпасы 120 мм;

Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

58 водных прицепов;

Более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Подрывные боеприпасы для уборки помех;

Запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В заявлении говорится, что США продолжат поддерживать Украину, пока Россия не выведет все свои войска с ее территории. США подчеркивают, что страна-агрессор может прекратить войну, оставив оккупированные территории.

На новый пакет помощи уже отреагировали в Офисе президента.

Больше ракет для ПВО, больше боеприпасов для артиллерии, противотанковых средств и оборудования для разминирования получит Украина,

– написал Андрей Ермак.

В завершение он поблагодарил за помощь союзникам.

США продолжают поддержку