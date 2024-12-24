Главный союзник после США: полковник запаса ВСУ разобрал пакет помощи от Германии

В Германии сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. Наше государство получит много необходимых средств для обороны, в частности бронетехнику, системы ПВО и боеприпасы.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что значительная часть военной помощи является расходными материалами, которые очень необходимы Украине. В зависимости от интенсивности боевых действий, Силам обороны может хватить их на несколько недель.

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Помощь от Германии

Роман Свитан отметил, что Германия является второй страной после Соединенных Штатов Америки по военной и финансовой помощи.

Он выразил большую благодарность немецкому народу и правлению, в частности и Олафу Шольцу.

Если опустить вопрос о Taurus, то Германия очень сильно помогает Украине. Это самый большой наш европейский партнер,

– сказал он.

Военная поддержка Германии поможет Украине пройти период зимних праздников, в частности вероятные неприятные моменты связанные с наступлением оккупантов.

Силы обороны получили много видов стрелкового оружия, которое понадобится при ведении боевых действий на линии соприкосновения, ракеты, снаряды, системы ПВО IRIS-T и Patriot, танки Leopard, зенитные самоходные установки Gepard и многое другое.

Все то, что Украине необходимо для того, чтобы прикрыть наши города, инженерные сооружения и инфраструктурные объекты от ударов с воздуха, которые может наносить Россия в новогодний период,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом политику безопасности в Европе. Они сошлись во мнении, что российская война против Украины продолжается слишком долго и необходимо достичь справедливого мира. Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.