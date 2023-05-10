Новый пакет помощи от США наиболее интересный за все время, – военный эксперт
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов. В нем не уточняется, о каком именно вооружении идет речь, поэтому существует много интересных мнений касательно этой военной помощи.
США могут передать те виды вооружения, которых еще нет в Украине и речь идет об оружии как защиты, так и наступления. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
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"Это самый интересный пакет помощи от США. В нем ничего не ясно, он просто великолепен", – прокомментировал Катков.
Полузагадочный пакет помощи
Несмотря на то, что в США любят публичность и часто говорили о военной помощи достаточно конкретно, однако иногда они объявляют ее максимально размыто, отметил Катков.
На 1,2 миллиарда долларов США собирается заказать оружие для Украины у производителей, следовательно, это займет несколько больше времени, чем когда оружие от армии США сразу едет в Украину.
Военный аналитик заметил, что военная помощь содержит 6 пунктов на всю эту сумму, и только о 3 можно говорить конкретно.
Во-первых, это 155-миллиметровые боеприпасы. Во-вторых, это спутниковые снимки. В-третьих, обучение, тренировка и т.д.
А три других пункта – это терра инкогнита. Начинается все просто со средств ПВО и дополнительных боеприпасов к этим системам. Но средства ПВО – это все, начиная от ПЗРК Stinger и ракет к нему, завершая Patriot, но, ввиду общей стоимости пакета, до NASAMS точно,
– объяснил говорящий.
Катков прокомментировал новый пакет помощи от США: смотреть видео
Протидроновые системы
Также пакет содержит формулировки об антидроновых системах, подчеркнул Катков. Это может быть чем угодно. И на это накладывается статья Associated Press, в которой было сказано, что США передаст дроны противовоздушной обороны.
Военный аналитик предположил, что может идти речь о дронах, сбивающих вражеские БПЛА. США производит такие системы, но они достаточно дороги и имеют спорную боеспособность, ведь некоторые средства более эффективны.
Катков считает, если говорится об оружии, которое будут закупать у производителей, возможно, они предложат более дешевое и более эффективное оружие подобного типа.
Однако, если речь идет о дронах, обладающих способностью бороться с воздушными целями – это одна из самых перспективных сфер, считает аналитик. Ведь практика борьбы с ракетами и дронами "Шахид" продемонстрировала, что наиболее эффективными против них являются воздушные средства.
Для патрулирования воздушного пространства, поиска и уничтожения тех же дронов-камикадзе такой дрон-носитель, например, тех же ракет Stinger достаточно потенциально эффективное средство,
– прокомментировал журналист.
Интеграция ПВО
Катков отметил, что пакет также содержит еще один пункт по интеграции ракетных систем противовоздушной обороны в украинские системы.
Речь может о чем-либо, и об интеграции в автоматизированные системы управления противовоздушной обороны Украины, например, западных зенитно-ракетных комплексов или наоборот интеграции украинских в западные автоматизированные системы управления, или интеграции ракет западного образца в советские ракетные комплексы,
– предположил военный аналитик.
Что известно о новом пакете помощи от США
- Новый пакет помощи объявили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. То есть будет производиться закупка у производителей оружия, а не будут сниматься запасы Пентагона.
- Владимир Зеленский поблагодарил президента Джозефа Байдена и Конгрессу за постоянную поддержку Украины и вклад в победу.
- Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что в этот пакет военной помощи войдут ЗРК Hawk, запасы ракет к которому есть в большом количестве, так что ВСУ не придется экономить. Также приятным плюсом стали поставки систем ПВО, ракет и радаров к ним. Гетьман убежден, что западные истребители, необходимые Украине, она получит после начала контрнаступления.