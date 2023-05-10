США можуть передати ті види озброєння, яких ще немає в Україні і мовиться про зброю як захисту, так і наступу. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.
До теми Британія готується передати Україні ракети великої дальності Storm Shadow, – Washington Post
"Це найцікавіший пакет допомоги від США. В ньому нічого не ясно, він просто чудовий", – прокоментував Катков.
Напівзагадковий пакет допомоги
Попри те, що у США люблять публічність і часто говорили про військову допомогу досить конкретно, однак іноді вони оголошують її максимально розмито, зауважив Катков.
На 1,2 мільярда доларів США збирається замовити зброю для України у виробників, отже це займе дещо більше часу, ніж коли зброя від армії США одразу їде до України.
Військовий аналітик зауважив, що військова допомога містить 6 пунктів на всю цю суму, і лише про 3 можна говорити конкретно.
По-перше, це 155-міліметрові боєприпаси. По-друге, це супутникові знімки. По-третє, навчання, тренування тощо.
А три інші пункти – це терра інкогніта. Починається все просто із засобів ППО та додаткових боєприпасів до цих систем. Але засоби ППО – це все, починаючи від ПЗРК Stinger і ракет до нього, завершуючи Patriot, але, зважаючи на загальну вартість пакета, до NASAMS точно,
– пояснив мовець.
Катков прокоментував новий пакет допомоги від США: дивитись відео
Протидронові системи
Також пакет містить формулювання про антидронові системи, підкреслив Катков. Це може бути чим завгодно. І на це накладається стаття Associated Press, в якій було вказано, що США передасть дрони протиповітряної оборони.
Військовий аналітик припустив, що може мовитися про дрони, які збивають ворожі БпЛА. США виробляє такі системи, але вони досить дорогі і мають спірну боєздатність, адже деякі засоби є більш ефективними.
Катков вважає, якщо говориться про зброю, яку закуповуватимуть у виробників, можливо, вони запропонують більш дешеву та ефективнішу зброю подібного штибу.
Однак, якщо мовиться про дрони, що мають здатність боротись з повітряними цілями – це одна з найперспективніших сфер, вважає аналітик. Адже практика боротьби з ракетами та дронами "Шахід" продемонструвала, що найбільш ефективними проти них є повітряні засоби.
Для патрулювання повітряного простору, пошуку та знищення тих же дронів-камікадзе такий дрон-носій, наприклад, тих самих ракет Stinger доволі потенційно ефективний засіб,
– прокоментував журналіст.
Інтеграція ППО
Катков зауважив, що пакет також містить ще один пункт щодо інтеграції ракетних систем протиповітряної оборони до українських систем.
Мовиться може про будь-що, і про інтеграцію в автоматизовані системи управління протиповітряної оборони України, наприклад, західних зенітно-ракетних комплексів чи навпаки інтеграцію українських у західні автоматизовані системи управління, або інтеграцію ракет західного зразка у радянські ракетні комплекси,
– припустив військовий аналітик.
Що відомо про новий пакет допомоги від США
- Новий пакет допомоги оголосили в межах Ініціативи сприяння безпеці України. Тобто відбуватиметься закупка у виробників зброї, а не зніматимуться запаси Пентагону.
- Володимир Зеленський подякував президенту Джозефу Байдену та Конгресу за незмінну підтримку України і внесок в перемогу.
- Військовий експерт Олексій Гетьман зауважив, що до цього пакету військової допомоги увійдуть ЗРК Hawk, запаси ракет до якого є у великій кількості, отже ЗСУ не доведеться економити. Також приємним плюсом стало постачання систем ППО, ракет та радарів до них. Гетьман переконаний, що західні винищувачі, які необхідні Україні, вона отримає після початку контрнаступу.