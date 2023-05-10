США можуть передати ті види озброєння, яких ще немає в Україні і мовиться про зброю як захисту, так і наступу. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

До теми Британія готується передати Україні ракети великої дальності Storm Shadow, – Washington Post

"Це найцікавіший пакет допомоги від США. В ньому нічого не ясно, він просто чудовий", – прокоментував Катков.

Напівзагадковий пакет допомоги

Попри те, що у США люблять публічність і часто говорили про військову допомогу досить конкретно, однак іноді вони оголошують її максимально розмито, зауважив Катков.

На 1,2 мільярда доларів США збирається замовити зброю для України у виробників, отже це займе дещо більше часу, ніж коли зброя від армії США одразу їде до України.

Військовий аналітик зауважив, що військова допомога містить 6 пунктів на всю цю суму, і лише про 3 можна говорити конкретно.

По-перше, це 155-міліметрові боєприпаси. По-друге, це супутникові знімки. По-третє, навчання, тренування тощо.

А три інші пункти – це терра інкогніта. Починається все просто із засобів ППО та додаткових боєприпасів до цих систем. Але засоби ППО – це все, починаючи від ПЗРК Stinger і ракет до нього, завершуючи Patriot, але, зважаючи на загальну вартість пакета, до NASAMS точно,

– пояснив мовець.

Катков прокоментував новий пакет допомоги від США: дивитись відео

Протидронові системи

Також пакет містить формулювання про антидронові системи, підкреслив Катков. Це може бути чим завгодно. І на це накладається стаття Associated Press, в якій було вказано, що США передасть дрони протиповітряної оборони.

Військовий аналітик припустив, що може мовитися про дрони, які збивають ворожі БпЛА. США виробляє такі системи, але вони досить дорогі і мають спірну боєздатність, адже деякі засоби є більш ефективними.

Катков вважає, якщо говориться про зброю, яку закуповуватимуть у виробників, можливо, вони запропонують більш дешеву та ефективнішу зброю подібного штибу.

Однак, якщо мовиться про дрони, що мають здатність боротись з повітряними цілями – це одна з найперспективніших сфер, вважає аналітик. Адже практика боротьби з ракетами та дронами "Шахід" продемонструвала, що найбільш ефективними проти них є повітряні засоби.

Для патрулювання повітряного простору, пошуку та знищення тих же дронів-камікадзе такий дрон-носій, наприклад, тих самих ракет Stinger доволі потенційно ефективний засіб,

– прокоментував журналіст.

Інтеграція ППО

Катков зауважив, що пакет також містить ще один пункт щодо інтеграції ракетних систем протиповітряної оборони до українських систем.

Мовиться може про будь-що, і про інтеграцію в автоматизовані системи управління протиповітряної оборони України, наприклад, західних зенітно-ракетних комплексів чи навпаки інтеграцію українських у західні автоматизовані системи управління, або інтеграцію ракет західного зразка у радянські ракетні комплекси,

– припустив військовий аналітик.

Що відомо про новий пакет допомоги від США