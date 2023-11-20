В день рождения Байдена: США предоставят Украине новый военный пакет на 100 миллионов долларов

Пентагон сообщил о передаче нашему государству очередного пакета военной помощи. В Украину приедут HIMARS, Stinger и боеприпасы.

Президент Зеленский 20 ноября принимал в Киеве главу Пентагона Ллойда Остина и поблагодарил США за лидерство в постоянной поддержке Украины.

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Что включает в себя новый пакет помощи от США

В вечернем обращении к украинцам глава государства рассказал о результатах встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, а также верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Президент подчеркнул, что имел с ними продуктивный разговор и пообещал, что в Украину скоро прибудет больше снарядов, которые сейчас так нужны фронте. Они поступят в рамках нового оборонного пакета от крупнейшего союзника, заявил президент.

Впоследствии стало известно, о чем говорил Зеленский. Ведь в Пентагоне официально анонсировали передачу дополнительного пакета военной помощи Украине на 100 тысяч долларов.

Что туда войдет:

зенитные ракеты Stinger;

один HIMARS и дополнительные боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для помех;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Байден объяснил, почему важно поддерживать Украину

В последнее время в западных СМИ начали "сеять измену". Они пишут о том, что война в Украине может затянуться на несколько лет, и о том, что только Зеленский верит в победу нашей страны. На фоне этих и подобных вбросов, а также на фоне ситуации в Конгрессе, принявшем проект временного бюджета на 2024 год, не включив в него помощь Украине, президент Байден написал статью. В ней американский лидер "разжевал", что победа Украины нужна не только ей самой, но и демократическому миру. Помощь Украине Байден назвал инвестицией в безопасность США, а Путина он поставил на одном уровне с террористами ХАМАС.