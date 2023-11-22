Мощная помощь для фронта: военный эксперт оценил новый пакет вооружения от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус в День Достоинства и Свободы прибыл в Киев и анонсировал новый пакет помощи Украине. В него войдут несколько зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.

Немецкие власти придерживаются обещания относительно увеличение военной помощи вдвое. Об этом 24 Каналу сказал основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что в течение 2022 года Германия передала Украине военную помощь на 4 миллиарда евро.

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Мощная помощь военным

Германия расширяет поставки военной помощи Украине. Общая стоимость нового пакета помощи составляет 1,3 миллиарда евро. Как отметил Нарожный, это огромная сумма, но вопрос не только в деньгах. Большинство немецкого оружия имеет очень длинный цикл производства. Например, САУ RCH 155 изготовляют в течение 17 месяцев.

IRIS-T SLM – системы среднего радиуса действия, которые могут сбивать вражеские цели на расстоянии 25 километров. Они очень мощные и точные. В некоторых случаях IRIS-T SLM даже способны сбивать баллистические ракеты.

Таких систем на дежурстве в Германии нет. Кроме IRIS-T SLM, в этом пакете будет стрелковое оружие и артиллерийские боеприпасы,

– сказал военный эксперт.

По его словам, у военных огромная проблема с нехваткой ПВО на линии фронта. Враг массированно использует управляемые авиационные бомбы. По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Гната, на Херсонском направлении враг в сутки может сбросить около 100 управляемых авиационных бомб, имеющих от 100 килограммов взрывчатки.

Это очень мощное оружие, уничтожающее жилые дома. Самолеты подходит к линии фронта на 30 километров и там сбрасывают эту управляемую бомбу. Она раскрывает крылья и летит к нашим позициям. Я не знаю, куда пойдут IRIS-T SLM, но если они пойдут на линию фронта, то это будет очень мощная помощь нашим военным.

– подчеркнул Нарожный.

Все системы противовоздушной помощи, поставляемые в Украину, способны сбивать самолеты и вертолеты. Эти системы очень мобильны. Они никогда не стоят на месте. У дивизиона ПВО имеется 5 – 6 огневых позиций.

Какое значение для Украины имеют системы IRIS-T SLM: смотрите видео

Снаряды компенсирует дальнобойное оружие

По разным оценкам сейчас Украина использует около 10 тысяч снарядов в сутки. Обещанный миллион боеприпасов от Евросоюза значительно улучшил бы нашу жизнь. Впрочем, этим снарядам есть замена.

Мы можем получить от Соединенных Штатов Америки дальнобойное оружие. Ллойд Остин сообщил, что в пакет помощи войдет еще одна пусковая установка HIMARS. Вероятно, нам передадут какой-нибудь новейший HIMARS,

– добавил военный эксперт.

Заменой для 1 миллиона снарядов 155 калибра может быть 50 ракет ATACMS, которые на огромном расстоянии уничтожат артиллерийские склады, аэродромы, логистические базы, пункты командования врага.

Военная помощь от Германии

Власти Германии удвоили сумму военной помощи для Украины на 2024 год. Теперь ее размер будет не 4, а 8 миллиардов евро.

На днях Германия объявила о новый пакет военной помощи Украине. В него войдут несколько десятков бронированных машин: 10 танков LEOPARD 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 5 гусеничных автомобилей скорой помощи Carrier Warthog. Также в список входит дополнительный танк для разминирования WISENT 1.

Германия пообещала передать еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. В настоящее время Силы обороны имеют на вооружении 2 дивизиона.