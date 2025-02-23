От Зеленского был сигнал: кто из мировых игроков может остановить Трампа

За столом переговоров должны присутствовать несколько ключевых стран, способных изменить ход событий. Представители не только европейских государств могут повлиять на мнение президента США.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что для Украины важна поддержка Европы, которая растет на фоне заявлений Дональда Трампа. Главное, чтобы за столом переговоров было несколько ключевых игроков, которые могут остановить давление США.

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"Это Европа и Турция, ведь речь идет об интересах всего региона. Украина – это Европа, а Турция – ключевая страна Черноморского региона. Главное – дать понять, что есть достаточно сильных игроков, которые не позволят США и России решать судьбу Украины без других", – сказал Иван Ус.

Когда Россия потеряла влияние

Он также добавил, что США не должны воспринимать Россию как равноправного игрока. Россия была влиятельной, когда имела значительное присутствие в Сирии, но сейчас ее там практически нет. Сирия – это большое геополитическое поражение России. Вероятно, российские военные базы в Сирии до конца года могут перейти под контроль Турции.

Возможно, Эрдоган уже, как говорится, "заметил" эти базы как свои собственные – там уже стоят галочки,

– сказал Ус.

Кроме того, уже сейчас на базе в Тартусе российские корабли покидают акваторию, а в Хмеймиме россияне ждали разрешения от сирийских властей на переброску техники. Из-за этого несколько десятков российских боевых машин простаивали там часами.

Почему Зеленский полетел в Турцию

"Обратите внимание: когда Россия и США общались в Эр-Рияде, президент Зеленский должен был лететь в Саудовскую Аравию, но вместо этого он поехал в Анкару и встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как по мне, это был очень сильный сигнал: не думайте, что можете решать что-то самостоятельно, ведь есть Турция и Европейский Союз", – сказал Ус.

Он отметил, что Турция и ЕС не будут стоять в стороне и молча наблюдать за кулуарными договоренностями США и России. Это самостоятельные геополитические игроки, которые имеют свое видение развития событий.

Особенно интересными были заявления Эрдогана после этой встречи. Конечно, он снова вспомнил о территориальной целостности Украины, включая Крым, что мы слышали и раньше. Но я также обратил внимание на другую важную фразу: военные преступники должны отвечать за все совершенные преступления. Это уже новый, очень интересный поворот событий,

– сказал Иван Ус.

Ус также отметил, что еще после победы Трампа появилось очень меткое выражение: "Трамп – предсказуемо-непредсказуем". От него можно ожидать неожиданностей. Трамп может делать заявления, которые через 24 часа будут кардинально отличаться от предыдущих.