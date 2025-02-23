Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що для України важлива підтримка Європи, яка зростає на тлі заяв Дональда Трампа. Головне, щоб за столом переговорів було кілька ключових гравців, які можуть зупинити тиск США.

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"Це Європа і Туреччина, адже йдеться про інтереси всього регіону. Україна – це Європа, а Туреччина – ключова країна Чорноморського регіону. Головне – дати зрозуміти, що є достатньо сильних гравців, які не дозволять США та Росії вирішувати долю України без інших", – сказав Іван Ус.

Коли Росія втратила вплив

Він також додав, що США не повинні сприймати Росію як рівноправного гравця. Росія була впливовою, коли мала значну присутність у Сирії, але зараз її там практично немає. Сирія – це велика геополітична поразка Росії. Ймовірно, російські військові бази в Сирії до кінця року можуть перейти під контроль Туреччини.

Можливо, Ердоган уже, як то кажуть, "помітив" ці бази як свої власні – там уже стоять галочки,

– сказав Ус.

Крім того, вже зараз на базі в Тартусі російські кораблі залишають акваторію, а в Хмеймімі росіяни чекали дозволу від сирійської влади на перекидання техніки. Через це кілька десятків російських бойових машин простоювали там годинами.

Чому Зеленський полетів в Туреччину

"Зверніть увагу: коли Росія і США спілкувалися в Ер-Ріяді, президент Зеленський мав летіти до Саудівської Аравії, але замість цього він поїхав до Анкари та зустрівся з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Як на мене, це був дуже сильний сигнал: не думайте, що можете вирішувати щось самостійно, адже є Туреччина і Європейський Союз", – сказав Ус.

Він зауважив, що Туреччина і ЄС не стоятимуть осторонь і мовчки спостерігатимуть за кулуарними домовленостями США та Росії. Це самостійні геополітичні гравці, які мають своє бачення розвитку подій.

Особливо цікавими були заяви Ердогана після цієї зустрічі. Звісно, він знову згадав про територіальну цілісність України, включаючи Крим, що ми чули й раніше. Але я також звернув увагу на іншу важливу фразу: військові злочинці повинні відповідати за всі скоєні злочини. Це вже новий, дуже цікавий поворот подій,

– сказав Іван Ус.

Ус також зазначив, що ще після перемоги Трампа з'явився дуже влучний вислів: "Трамп – передбачувано-непередбачуваний". Від нього можна очікувати несподіванок. Трамп може робити заяви, які через 24 години кардинально відрізнятимуться від попередніх.